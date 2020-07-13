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الإتحاد الدولي للسيارات يختار إطارات «هنكوك» كشريك رسمي للفورمولا E

Time منذ 12 ساعة
Views 1505
الإتحاد الدولي للسيارات يختار إطارات «هنكوك» كشريك رسمي للفورمولا E

أميرة خالد (صدى):
اختار الإتحاد الدولي للسيارات هنكوك للإطارات والتكنولوجيا كشريك مزود لإطارات بطولة العالم الجيل الثالث فورمولا ABB E، وذلك بعد إجراء عملية تصويت وافق عليها المجلس العالمي لرياضة المحركات.

وستبدأ بطولة العالم سباقاتها المذهلة في عدد من المدن الكبيرة حول العالم بإطارات هنكوك مستدامة الإنتاج، موفرة الطاقة، طويلة العُمر.

وكشف مروان بن شيهون نائب رئيس مجموعة بن شيهون؛ وكلاء إطارات هنكوك في المملكة بأن الشركة سوف تنتج إطارات فورمولا E بتكنولوجيا مبتكرة وقدرة عالية تصلح للاستخدام في الظروف الجافة والرطبة، وفي العديد من المناسبات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
صـحيح كلامــك يا الحكم . والله يستر عــلاهـم من ســؤ الحُـكم .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
سوسن
عقبال ماتستمتع في نار جهنم بإذن الله يابارد الوجه. العطاء ليس دليل الرضا.. يعطي (الدنيا) لمن يحب ومن لايحب ..(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) [يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ] : ( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ )
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أوكية

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