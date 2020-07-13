الإتحاد الدولي للسيارات يختار إطارات «هنكوك» كشريك رسمي للفورمولا E

أميرة خالد (صدى):
اختار الإتحاد الدولي للسيارات هنكوك للإطارات والتكنولوجيا كشريك مزود لإطارات بطولة العالم الجيل الثالث فورمولا ABB E، وذلك بعد إجراء عملية تصويت وافق عليها المجلس العالمي لرياضة المحركات.
وستبدأ بطولة العالم سباقاتها المذهلة في عدد من المدن الكبيرة حول العالم بإطارات هنكوك مستدامة الإنتاج، موفرة الطاقة، طويلة العُمر.
وكشف مروان بن شيهون نائب رئيس مجموعة بن شيهون؛ وكلاء إطارات هنكوك في المملكة بأن الشركة سوف تنتج إطارات فورمولا E بتكنولوجيا مبتكرة وقدرة عالية تصلح للاستخدام في الظروف الجافة والرطبة، وفي العديد من المناسبات.