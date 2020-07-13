الجائحة تدفع دولًا لبيع جنسيتها بأسعار مخفضة

وكالات (صدى):
منحت بعض الدول جنسيتها أو جواز سفرها مقابل مبالغ مالية مقطوعة أو استثمارات أجنبية من الراغبين بالحصول على جنسيتها، وذلك بخصومات مالية وتخفيضات بحثاً عن السيولة عقب أزمة الجائحة.
ومن بين تلك الدول، هي دول "الكاريبي" القريبة من القارة الأمريكية التي لديها برامج لمنح الجنسية أو جواز السفر للأجانب الراغبين بذلك مقابل دفع مبالغ مالية مباشرة للدولة، أو مقابل الاستثمار فيها؛ فيما فنادق هذه الجزر وشواطئها أصبحت فارغة بالكامل تقريباً وتدهورت أوضاعها لذلك عرضت جنسيتها بأسعار مخفضة.
وكانت جزيرتي "سانت كيتس" و"نيفيس" في البحر الكاريبي، وهما جزيرتان هادئتان يبلغ تعداد سكانهما 53 ألف شخص فقط، كانتا من أوائل الدول التي أدخلت تخفيضات على المبالغ المالية المطلوبة للحصول على الجنسية وجواز السفر، وذلك سعياً لاجتذاب مزيد من الأجانب الأغنياء وسعياً للتغلب على الأزمة المالية.