شاهد.. عروس تتجاهل تواجدها في حفل زفافها وتمارس عملها

نيودلهي (صدى):
قررت عروس يبدو أنها من الهند أن تجمع بين عملها وحفل زفافها في آن واحد؛ حيث ظهرت وهي ترتدي فستان الزفاف متخذة مكانها بجوار العريس وهي تحمل "اللاب توب" على قدميها.
وكشف مقطع فيديو، عن العروس وهي تمسك بالهاتف الجوال وتجري مكالمات ويبدو عليها أنها تستمع إلى تعليمات الشخص على الهاتف بينما يجلس العريس بجانبها في انتظار انتهاء المكالمة.
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسخرية على مقطع الفيديو لحفل الزفاف المثير؛ حيث قال أحدهم:" لا استطيع فهم الامر سوى إنها تتابع أمور متعلقة بلقاح فيروس كورونا"، فيما عقّب آخر:" هذا هو المعنى الحقيقي لضغط العمل ".