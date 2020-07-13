رصد 100 قضية ضد الأندية وإمهالهم لنهاية الأسبوع

ماجد محمد (صدى):
أفادت مصادر، اليوم الاثنين، أن لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، رصدت نحو 100 قضية بين حقوق لاعبين وأندية ووكلاء ضد الأندية، صدرت بشأنها قرارات وأحكام من غرفة لجنة فض المنازعات ولم تُنفذ.
وأوضحت المصادر، أن ذلك منذ عام 2016 وحتى الآن، لافتة إلى أن اللجنة ستمهل الأندية حتى نهاية الأسبوع المقبل لتنفيذ هذه القرارات والأحكام؛ حيث ستخاطب خلال هذا الأسبوع الأندية التي سبق وأن صدرت بحقها قرارات من غرفة لجنة فض المنازعات، للتأكد من تنفيذ هذه القرارات.
وفي سياق متصل، قالت أن لجنة الانضباط والأخلاق لم ترصد أي قرارات صادرة بحق نادي الهلال خلال الفترة المذكورة، بينما رصدت قضية واحدة بحق النصر، و10 قضايا بحق أندية الشباب والاتحاد والأهلي مجتمعة.