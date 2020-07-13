بالفيديو.. توقيف على البلوشي بعد تحرشه بعاملة منزل

خالد الظفيري (صدى):
أوقف أمن سلطنة عمان الكويتي على البلوشي، وهو مشهور مواقع التواصل الإجتماعي، على خلفية إتهامه بالإخلال بالآداب العامة بعد تمثيله مشهدا ينافي النظام العام مع عاملة منزل.
ونشر الأمن تفاصيل الخبرعبر حسابه "تويتر" دون أن يذكر هوية الشخص الموقوف إلا أن متابعين أكدوا أنه مشهور مواقع التواصل والمقالب علي البلوشي، والذي سبق أن رفع بعضهم شكاوى بحقه، بعد تقديمه ”مقلبا“ بعاملة منزل، واعتبروه مهينا ومسيئا.
وكان البلوشي نشر مقطعا أثناء قيام عاملة منزل برمي القمامة، وتحرشه لفظيا بها من قبيل الدعابة، حيث قال لها إنها ”جميلة، ويرغب في الحصول على رقم هاتفها“، الأمر الذي أثار استياء ناشطين.