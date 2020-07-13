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"الموارد البشرية" تتفاعل مع صورة العمالة التي تستظل تحت شجرة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1753
"الموارد البشرية" تتفاعل مع صورة العمالة التي تستظل تحت شجرة

الرياض (صدى):
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لعمالة وافدة تستظل من حر الشمس تحت شجرة في الشارع، متوعدة بالتحقيق.

وكان ناشطون تداولوا الصورة وقالوا إن الشركة تخالف القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، وسط مطالبات للشركات بتوفير غرف متنقلة مكيفة مناسبة لهم خلال ساعات إيقاف العمل.

يشار أن القرار دخل حيز التطبيق من 15 يونيو 2020 م، في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عالم مهوي , وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم وإن لكم فيما حل بقوم لوط لعبرة واثارهم تشهد بذلك ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُون )وقال ايضا ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِيْنَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ ) ولو اجتمع الخلق جميعا على إباحة هذا الأمر لم يكن ذلك ليغير من شرع الله وحكمه فيكم قبحكم الله وابعد داركم
متفرج
يابو شـمّــه خليك في حالك ...
asd
الله يشفيها ويحفظها لابنائها واحفادها
احمد
الله لايسلط علينا .... دجينا من ساهر والغرامات والضرايب . يارب تفرجها علينا
asd
اقدر اغير اسمي من عبدالقادر بن صالح الى مواطن بن صالح ؟

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