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حصول تحالف سعودي على عقد تطوير البنية التحتية في مطار مشروع البحر الأحمر

Time منذ 57 دقيقة
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حصول تحالف سعودي على عقد تطوير البنية التحتية في مطار مشروع البحر الأحمر

الرياض (صدى):
حصل تحالف مؤلف من شركتي "نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة" و"المباني العامة للمقاولات" السعوديتين، اليوم الاثنين، على عقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي.

وكشفت شركة "البحر الأحمر للتطوير" المسؤولة عن تطوير مشروع البحر الأحمر السياحي، أن قيمة العقد المالية تُعد الأضخم من بين العقود التي منحتها الشركة حتى الآن؛ لافتة إلى أن الشركتين ستقومان بتصميم وتطوير "مدرج F" الرئيس الذي يصل طوله إلى 3.7 كيلو متر و"مدرج B" المخصص للطائرات المائية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تطوير مرابط الطائرات العمودية (الهليوكوبتر)، والممرات الرئيسة والرابطة، فضلًا عن أعمال الرصف وتأمين المساعدة الملاحية اللازمة للطيران، والإضاءة الأرضية للمَدْرَج، وغيرها من الطرق والمرافق الأخرى المرتبطة بذلك.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عالم مهوي , وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم وإن لكم فيما حل بقوم لوط لعبرة واثارهم تشهد بذلك ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُون )وقال ايضا ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِيْنَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ ) ولو اجتمع الخلق جميعا على إباحة هذا الأمر لم يكن ذلك ليغير من شرع الله وحكمه فيكم قبحكم الله وابعد داركم
متفرج
يابو شـمّــه خليك في حالك ...
asd
الله يشفيها ويحفظها لابنائها واحفادها
احمد
الله لايسلط علينا .... دجينا من ساهر والغرامات والضرايب . يارب تفرجها علينا
asd
اقدر اغير اسمي من عبدالقادر بن صالح الى مواطن بن صالح ؟

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