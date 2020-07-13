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مرتكب مذبحة مسجدي نيوزيلندا يمثل نفسه في جلسة النطق بالحكم

Time منذ ساعة
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مرتكب مذبحة مسجدي نيوزيلندا يمثل نفسه في جلسة النطق بالحكم

ويلينغتون (صدى):
قرر الشاب الأسترالي الذي اعترف بقتل 51 مسلما، في مسجدين بنيوزيلندا العام الماضي، تمثيل نفسه في جلسة النطق بالحكم المقررة الشهر المقبل؛ حيث أكد القاضي كاميرون ماندر إن قراره تمثيل نفسه لن يؤثر على الجلسة المقررة في 24 أغسطس.

وقال القاضي، أنه يوافق على طلبه بعد تأكده من أن المتهم يعرف حقه في الاستعانة بممثل قانوني وأنه يرغب في التنازل عن هذا الحق؛ فيما كان قد أقر المتهم بذنبه في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.

وكشف محامو الإرهابي الذين انضموا للدفاع عنه منذ ظهوره الثاني بالمحكمة في الخامس من أبريل العام الماضي في بيان بالبريد الالكتروني، أنه " أبلغ الدفاع بأنه يرغب في تمثيل نفسه عند صدور الحكم".

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عالم مهوي , وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم وإن لكم فيما حل بقوم لوط لعبرة واثارهم تشهد بذلك ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُون )وقال ايضا ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِيْنَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ ) ولو اجتمع الخلق جميعا على إباحة هذا الأمر لم يكن ذلك ليغير من شرع الله وحكمه فيكم قبحكم الله وابعد داركم
متفرج
يابو شـمّــه خليك في حالك ...
asd
الله يشفيها ويحفظها لابنائها واحفادها
احمد
الله لايسلط علينا .... دجينا من ساهر والغرامات والضرايب . يارب تفرجها علينا
asd
اقدر اغير اسمي من عبدالقادر بن صالح الى مواطن بن صالح ؟

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