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البحرين تفرض 300 ريال رسوم على المسافرين إليها

Time منذ ساعة
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البحرين تفرض 300 ريال رسوم على المسافرين إليها

المنامة (صدى):
قالت وزارة الصحة البحرينية، بأن جميع المسافرين القادمين إليها سيخضعون للفحص المخبري لفيروس كورونا عند وصولهم المطار على نفقتهم الخاصة والتي تبلغ تكلفتها 30 دينارا بحرينيًا، وذلك بدءا من الثلاثاء 21 يوليو 2020 في الساعة 12 صباحا.

وأكدت الوزارة ، على أن المسافرين يمكنهم دفع تكلفة الفحص عبر تطبيق “مجتمع واعي” قبل ركوبهم الطائرة متجهين إلى المملكة بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات، إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقدًا وإلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية، ويستثنى من ذلك أعضاء طواقم الطائرات، والدبلوماسيون، والمسافرون ضمن مهمات رسمية والعائدون من رحلات علاجية.

وأضافت بأنه يتوجب أيضًا على المسافرين القادمين الخضوع للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام، إلى جانب ضرورة إجراء فحص انتهاء الحجر الصحي وأن يتحمل المسافر تكلفة الفحص البالغة 30 دينارًا بحرينيًا. كما يتعين على القادمين تحميل تطبيق “مجتمع واعي” والتسجيل فيه، وذلك استكمالًا للإجراءات المطلوبة في استمارة البيانات الطبية والتي تتطلبها الإجراءات الاحترازية الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عالم مهوي , وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم وإن لكم فيما حل بقوم لوط لعبرة واثارهم تشهد بذلك ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُون )وقال ايضا ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِيْنَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ ) ولو اجتمع الخلق جميعا على إباحة هذا الأمر لم يكن ذلك ليغير من شرع الله وحكمه فيكم قبحكم الله وابعد داركم
متفرج
يابو شـمّــه خليك في حالك ...
asd
الله يشفيها ويحفظها لابنائها واحفادها
احمد
الله لايسلط علينا .... دجينا من ساهر والغرامات والضرايب . يارب تفرجها علينا
asd
اقدر اغير اسمي من عبدالقادر بن صالح الى مواطن بن صالح ؟

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