البحرين تفرض 300 ريال رسوم على المسافرين إليها

المنامة (صدى):
قالت وزارة الصحة البحرينية، بأن جميع المسافرين القادمين إليها سيخضعون للفحص المخبري لفيروس كورونا عند وصولهم المطار على نفقتهم الخاصة والتي تبلغ تكلفتها 30 دينارا بحرينيًا، وذلك بدءا من الثلاثاء 21 يوليو 2020 في الساعة 12 صباحا.
وأكدت الوزارة ، على أن المسافرين يمكنهم دفع تكلفة الفحص عبر تطبيق “مجتمع واعي” قبل ركوبهم الطائرة متجهين إلى المملكة بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات، إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقدًا وإلكترونيًا بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية، ويستثنى من ذلك أعضاء طواقم الطائرات، والدبلوماسيون، والمسافرون ضمن مهمات رسمية والعائدون من رحلات علاجية.
وأضافت بأنه يتوجب أيضًا على المسافرين القادمين الخضوع للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام، إلى جانب ضرورة إجراء فحص انتهاء الحجر الصحي وأن يتحمل المسافر تكلفة الفحص البالغة 30 دينارًا بحرينيًا. كما يتعين على القادمين تحميل تطبيق “مجتمع واعي” والتسجيل فيه، وذلك استكمالًا للإجراءات المطلوبة في استمارة البيانات الطبية والتي تتطلبها الإجراءات الاحترازية الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا.