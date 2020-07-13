شاهد.. أحلام تطرب محمد عبده في إحدى حفلاته

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، في إحدى الحفلات الغنائية التي أحياها فنان العرب محمد عبده، في عام 2000، ضمن حفلات مهرجانات "أوربت"؛ حيث كانت تحضر هذا الحفل واستدعاها فنان العرب للغناء معه على المسرح وأمام آلاف الحاضرين.
وتفاعلت أحلام مع محمد عبده بل وأطربته بغنائها وكانت تمنحه المايك للتفاعل معها رغم أنها لم تكن في حالة تحضير للغناء وتمت مفاجأتها بهذا الأمر، وأدت وقتها أغنية "لنا الله"؛ فيما وصف الجمهور لقاءهما في هذا الحفل على أنه لقاء العمالقة في الفن الخليجي بين فنان العرب وفنانة العرب.
ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة أحلام، كانت قد نشرت عبر "تويتر" مقطع فيديو نادرا لكوكب الشرق أم كلثوم، ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية "إنت عمري" في إحدى الحفلات، حيث نسيت أم كلثوم مقطعًا من الأغنية، فقالت أحلام إن هذا المقطع ذكرها بنفسها؛ إذ وقعت في الموقف ذاته في إحدى حفلاتها.