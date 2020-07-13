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شاهد.. أحلام تطرب محمد عبده في إحدى حفلاته

Time منذ 16 ساعة
Views 2092
شاهد.. أحلام تطرب محمد عبده في إحدى حفلاته

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، في إحدى الحفلات الغنائية التي أحياها فنان العرب محمد عبده، في عام 2000، ضمن حفلات مهرجانات "أوربت"؛ حيث كانت تحضر هذا الحفل واستدعاها فنان العرب للغناء معه على المسرح وأمام آلاف الحاضرين.

وتفاعلت أحلام مع محمد عبده بل وأطربته بغنائها وكانت تمنحه المايك للتفاعل معها رغم أنها لم تكن في حالة تحضير للغناء وتمت مفاجأتها بهذا الأمر، وأدت وقتها أغنية "لنا الله"؛ فيما وصف الجمهور لقاءهما في هذا الحفل على أنه لقاء العمالقة في الفن الخليجي بين فنان العرب وفنانة العرب.

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة أحلام، كانت قد نشرت عبر "تويتر" مقطع فيديو نادرا لكوكب الشرق أم كلثوم، ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية "إنت عمري" في إحدى الحفلات، حيث نسيت أم كلثوم مقطعًا من الأغنية، فقالت أحلام إن هذا المقطع ذكرها بنفسها؛ إذ وقعت في الموقف ذاته في إحدى حفلاتها.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو عمار . قردوغان ماهو يهودي إلا هو كلب من كلاب قوم لـوط . عساه الماحي وربي ياخذه وهو صاحـي .
. راعــي الـددســـن .
كلـــهم زعيــط ونطــاط الحيــط . عساهم البلا و الجلا وصاروخ محدن يتحملا . الله ياخـذهـم ويبـــلاهـم بكــــل أنــواع البــــــلا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😊😹😹ضبان عاد😩😹عارفني انا والفارسه❤مانأكلها لكن ماقصرت تسلم😊😹بشوف اذا تبيها هي بجرب معها😊😹
الصمـت حكمة
عبدالناصر عليه من الله ما يستحق قال في إحدى خطبه : بسطار الجندي المصري أشرف من التاج فوق رأس بن سعود !! والتسجيل موجود في اليوتيوب. لكنكم تحابون عسكر مصر وتسعون إلى تحسين صورتهم وكأن الناس لا تعلم شيئاً !!
ابو عمار
بيوت الدعاره والمثليين تدخل على اوردغان اموال كبيره واما موضوع الكنيسه فهي مجرد استمراره في الضحك على المغفلين من جماعة المفلسين

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