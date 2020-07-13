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أردنية تعبر عن حبها للمملكة بعبارات صادقة قبل مغادرتها لبلدها

Time منذ ساعة
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أردنية تعبر عن حبها للمملكة بعبارات صادقة قبل مغادرتها لبلدها

علي القحطاني (صدى):
عبرت مواطنة أردنية عن حبها للمملكة ، وهي تغادرها عبر منفذ الحديثة بالقريات بكلمات صادقة .

وقالت المواطنة بلهجتها الأردنية "والله نشامى وما قصرتوا، أنا وأولادي وبناتي تخرجوا من هون دكاترة من جامعات هالبلد، والحمدلله ما شفت ضيم بهالبلد حتى لو عشت كمان 100 سنة بها، ويا رب يديم هالبلد والملك سلمان ومحمد بن سلمان"، وذلك خلال مبادرة حفل الوداع الذي قدمه "بدعمكم نتميز".

وتوجه الأشقاء الأردنيين المغادرة للأردن، عبر حافلاتهم وذلك ضمن مبادرة عودة لتمكين الوافدين الراغبين في العودة لبلدانهم ومشاركة من الفريق في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عالم مهوي , وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم وإن لكم فيما حل بقوم لوط لعبرة واثارهم تشهد بذلك ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُون )وقال ايضا ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِيْنَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ ) ولو اجتمع الخلق جميعا على إباحة هذا الأمر لم يكن ذلك ليغير من شرع الله وحكمه فيكم قبحكم الله وابعد داركم
متفرج
يابو شـمّــه خليك في حالك ...
asd
الله يشفيها ويحفظها لابنائها واحفادها
احمد
الله لايسلط علينا .... دجينا من ساهر والغرامات والضرايب . يارب تفرجها علينا
asd
اقدر اغير اسمي من عبدالقادر بن صالح الى مواطن بن صالح ؟

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