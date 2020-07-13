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"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة

Time منذ ساعة
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"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة

جدة (صدى):
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات بدون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراضها وتدميرها.

وجدد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمل معالي الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عالم مهوي , وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم وإن لكم فيما حل بقوم لوط لعبرة واثارهم تشهد بذلك ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُون )وقال ايضا ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِيْنَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ ) ولو اجتمع الخلق جميعا على إباحة هذا الأمر لم يكن ذلك ليغير من شرع الله وحكمه فيكم قبحكم الله وابعد داركم
متفرج
يابو شـمّــه خليك في حالك ...
asd
الله يشفيها ويحفظها لابنائها واحفادها
احمد
الله لايسلط علينا .... دجينا من ساهر والغرامات والضرايب . يارب تفرجها علينا
asd
اقدر اغير اسمي من عبدالقادر بن صالح الى مواطن بن صالح ؟

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