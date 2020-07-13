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بالفيديو.. قصة مزارع تمسك بأرضه في عسير لـ90 عاما

Time منذ 59 دقيقة
Views 1888
بالفيديو.. قصة مزارع تمسك بأرضه في عسير لـ90 عاما

أبها (صدى):
روى المزارع سعد شامي كيف تمسك بمهنة الزراعة في عسير على مدى 90 عاما، وكيف أنه رفض الإنسياق وراء التيارات التي تركت المهنة، خلال العقود الماضية.

وعاصر الشامي ثلاثة أجيال من زارعي الأرض في عسير لتكون الزراعة هي المهنة الأساسية لعائلته، موضحا بأن كافة أفراد عائلته تشارك في الزراعة.

ومن جهته قال نجله أحمد شامي أن السمة المميزة للعائلة على مدى سنوات طويلة هي الاستفادة من الزراعة والاستمرار في العمل بالأرض، وهو ما حال دون انسياقها وراء العديد من التوجهات الاجتماعية التي تشكك في جدوى الزراعة.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عالم مهوي , وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم وإن لكم فيما حل بقوم لوط لعبرة واثارهم تشهد بذلك ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُون )وقال ايضا ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِيْنَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ ) ولو اجتمع الخلق جميعا على إباحة هذا الأمر لم يكن ذلك ليغير من شرع الله وحكمه فيكم قبحكم الله وابعد داركم
متفرج
يابو شـمّــه خليك في حالك ...
asd
الله يشفيها ويحفظها لابنائها واحفادها
احمد
الله لايسلط علينا .... دجينا من ساهر والغرامات والضرايب . يارب تفرجها علينا
asd
اقدر اغير اسمي من عبدالقادر بن صالح الى مواطن بن صالح ؟

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