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أمانة الطائف تكمل جاهزية المسالخ استعداداً للعيد وسط إجراءات احترازية مشددة

Time منذ ساعتين
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أمانة الطائف تكمل جاهزية المسالخ استعداداً للعيد وسط إجراءات احترازية مشددة

الطائف (صدى):
أكملت أمانة الطائف جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة الطائف، لاستقبال المواطنين والمقيمين ضمن إجراءات التخفيف على الراغبين في ذبح أضحيتهم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس وباء كورنا المستجد.

وأكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل ال هميل جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة الطائف في استقبال المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى رفع درجات الاستعداد بجميع المسالخ الواقعة بنطاق المحافظة ورفع طاقتها التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فايروس كورونا وطرق الوقاية منه يتم توزيعها على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين وكذلك عند مداخل تلك المسالخ.

وبين أنه تم إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ, وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات , وتوفير كراسي انتظار للجلوس خارج الصالات لإدخال مرتادي المسالخ على دفعات، مشيراً إلى أن الأمانة ساهمت في استخدام التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الذبائح للمنازل لتسهيل عملية شراء المذبوحات والحد من كثافة المرتادين على المسالخ خلال فترة عيد الاضحى المبارك.

وأضاف أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية من قبل البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام على المطابخ التي يسمح لها سنوياً بالذبح خلال أيام ( 10 ،11، 12 ، 13 ) من شهر ذي الحجة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية والاحترازات الصحية، وتطبيقها جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا مع توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، كما سيتم تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسيتم القيام بجولات رقابية ميدانية مكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عالم مهوي , وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم وإن لكم فيما حل بقوم لوط لعبرة واثارهم تشهد بذلك ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُون )وقال ايضا ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِيْنَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ ) ولو اجتمع الخلق جميعا على إباحة هذا الأمر لم يكن ذلك ليغير من شرع الله وحكمه فيكم قبحكم الله وابعد داركم
متفرج
يابو شـمّــه خليك في حالك ...
asd
الله يشفيها ويحفظها لابنائها واحفادها
احمد
الله لايسلط علينا .... دجينا من ساهر والغرامات والضرايب . يارب تفرجها علينا
asd
اقدر اغير اسمي من عبدالقادر بن صالح الى مواطن بن صالح ؟

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