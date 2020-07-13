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دلائل تثبت تورط إيران في تفجيرات الخبر

Time منذ ساعتين
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دلائل تثبت تورط إيران في تفجيرات الخبر

واشنطن (صدى):
أدانت محكمة أمريكية، النظام الإيراني بالتورط في تفجيرات أبراج الخبر التي جرت في المملكة قبل ربع قرن وراح ضحيتها 19 عسكريا أمريكيا؛ حيث اكتشف أن منفذي العملية الإرهابية هم أعضاء في ما يسمى حزب الله في الحجاز.

وتوصلت المملكة حينها إلى كيفية تورط النظام الإيراني وقيامه بتدريب الخلية المنفذة للعملية الإرهابية، وأسماء أفراد الخلية؛ فيما بدأ التخطيط لتنفيذ العملية بتدريب عناصر الخلية في قاعدة سرية لحزب الله في البقاع اللبناني على مدى أشهر، عادوا بعدها للمملكة بطرق مختلفة والتقوا في المنطقة الشرقية.

وأشرف على العملية خبير أمني تابع لحزب الله دخل تحت غطاء مزور، أعقبه قيامهم بشراء صهريج لخدمات الصرف الصحي في أوائل يونيو 1996 في المملكة، وخلال أسبوعين قاموا بتفخيخه بنحو 2300 كيلوغرام من المتفجرات البلاستيكية، خلقت انفجارا بقوة لا تقل عن 20 ألف رطل (9100 كجم) من مادة TNT.

وعثر المحققون على بصمات حزب الله، وأعلنت المملكة أسماء المتورطين الذين هربوا إلى لبنان؛ بينما الجهاز الأمني في المملكة تمكن من ملاحقتهم واصطيادهم واحداً تلو الآخر، على الرغم من محاولات إيران وحزب الله الإرهابي إخفاءهم.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عالم مهوي , وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم وإن لكم فيما حل بقوم لوط لعبرة واثارهم تشهد بذلك ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُون )وقال ايضا ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِيْنَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ ) ولو اجتمع الخلق جميعا على إباحة هذا الأمر لم يكن ذلك ليغير من شرع الله وحكمه فيكم قبحكم الله وابعد داركم
متفرج
يابو شـمّــه خليك في حالك ...
asd
الله يشفيها ويحفظها لابنائها واحفادها
احمد
الله لايسلط علينا .... دجينا من ساهر والغرامات والضرايب . يارب تفرجها علينا
asd
اقدر اغير اسمي من عبدالقادر بن صالح الى مواطن بن صالح ؟

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