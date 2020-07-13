شاهد.. لطفي لبيب: أنا مريض واعتبروني اعتزلت

القاهرة (صدى):
أكد الفنان المصري لطفي لبيب، أمس الخميس، أنه لم يتعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى غرفة الإنعاش بأحد المستشفيات مثلما أشيع مؤخرًا، ولكن حالته الصحية بشكل عام لا تسمح له بالعمل.
وقال لطفي لبيب، في مقطع فيديو نشره التلفزيون المصري، وهو غير قادر على تحريك يده اليسرى: " أنا بخير وبصحة جيدة وخبر انتقالي إلى الإنعاش كاذب.. أنا في نعمة كبيرة وقادر على الحركة والكلام" ؛ مضيفًا: " أنا مريض ومقدرش أشتغل حاليا.. اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزالا.. ادعولي ربنا يشفيني" .
وأشار إلى أنه يعاني جلطة في المخ تسببت في تعطيل الجزء الأيسر من جسده، موضحا أنه ليس في كامل رونقه حاليا لتقديم أعمال فنية، وسوف يعود إلى التمثيل مرة أخرى ويقبل الأدوار التي تعرض عليه عندما يستعيد صحته.
واستطرد:" مش عاوز أقلل من تاريخي.. ورصيدي اللي عملته مع الناس خلال عملي الفني مش عاوزه يضيع" ، مضيفا: " عاوز لما اشتغل أعمل كل حاجة بطريقة صحيحة، لكن حالتي الصحية الآن لا تسمح بالتمثيل" .