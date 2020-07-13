شاهد.. تصادم جنوني لسفينتين

أوتاوا (صدى):
وثق مقطع فيديو حادث غريب وصف بأنه جنوني ، وذلك بعد إصطدام سفينتان، كانتا تمران عبر ممر مائي كندي، والذي حظي بالإهتمام.
وأظهر المقطع السفينتان "آلانيس" و"فلورنسا سبيريت"، قادمتين من اتجاهين عكسيين على طول قناة ويلاند في أونتاريو، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو في كندا، حين وقع الاصطدام المخيف.
وكشف الفيديو، السفينتان وهما تتحركان ببطء نحو بعضهما البعض حتى لحظة الاصطدام، فيما لم يتضح لماذا لم ينجح القائمون على قيادتهما في تجنب الحادث، فيما نشر رجال الإطفاء صورا لهيكلي السفينيتن المتضررتين.