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بالصور.. «الحصيني»: أجواء حارة وشديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة

Time منذ 3 ساعات
Views 1967
بالصور.. «الحصيني»: أجواء حارة وشديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أجواءًا حارة وشديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏متوقع -إن شاء الله- اليوم الاثنين 1441/11/22هـ أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن".

وأضاف "الحصيني" : " ورياح من متوسط لشبه قوي وأتربة على المدينة ومكة وجنوبها إلى جازان، ومتوسطة على الشرقية ونجران والباحة وعسير/إلا أن يصرفها الله "؛ متابعًا:" ‏متوقع - ان شاء الله - ان تشمل الأمطار أجزاء من جنوب الشرقية نواحي الربع الخالي و أجزاء من دولة الإمارات "

واستطرد:" تنبيه: موجة الحر التي نعيشها تعتبر أطول موجة حر نعيشها هذا العام 1441هـ حيث بدأت من قبل أسبوع ومتوقع أن تستمر لإسبوع  أخر وربما أكثر حسب ما ترسمه نماذج الطقس، إلا أن يصرفها الله ".

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عالم مهوي , وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم وإن لكم فيما حل بقوم لوط لعبرة واثارهم تشهد بذلك ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُون )وقال ايضا ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العَالَمِيْنَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ربُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ ) ولو اجتمع الخلق جميعا على إباحة هذا الأمر لم يكن ذلك ليغير من شرع الله وحكمه فيكم قبحكم الله وابعد داركم
متفرج
يابو شـمّــه خليك في حالك ...
asd
الله يشفيها ويحفظها لابنائها واحفادها
احمد
الله لايسلط علينا .... دجينا من ساهر والغرامات والضرايب . يارب تفرجها علينا
asd
اقدر اغير اسمي من عبدالقادر بن صالح الى مواطن بن صالح ؟

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