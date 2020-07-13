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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة على أجزاء من مناطق( الشرقية ، الرياض، المدينة المنورة ،نجران، مكة المكرمة ،القصيم ،حائل ، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
يضاف لهم محمد نور شاء من شاء وأبى من أبى شوفوا مباراة ناجويا غرامبوس ستة مقابل هدفين وأهداف لا تجدها بالبلاي ستيشن وشوفوا مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا 3 / صفر للاتحاد ووعد نور بالفوز وأنه سيكرم وفادة كل من يأتي وقد أوفى لدرجة أن المعلق قال نور إن وعد يخوف...برأيي الأساطير في المملكة :نور وماجد والدعيع والثنيان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 🍇🍇🍇🍇
أبو كنان
يا بني ارجع لأهلك.... أهلك أو تهلك! حمدا لله على السلامة
أبو كنان
يضاف لهم محمد نور شاء من شاء وأبى من أبى شوفوا مباراة ناجويا غرامبوس ستة مقابل هدفين وأهداف لا تجدها بالبلاي ستيشن وشوفوا مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا 3 / صفر للاتحاد ووعد نور بالفوز وأنه سيكرم وفادة كل من يأتي وقد أوفى لدرجة أن المعلق قال نور إن وعد يخوف...برأيي الأساطير في المملكة :نور وماجد والدعيع والثنيان
حامد المحمادي
عندي ضغط مرتفع في الشهر الأخير يصل 179/88واخذ علاج باتوفان 80حبتين املور5حبتين وعلاج ألدوميت250حبتين ومدى البول 1.5حبة ومازال مرتفعا ما السبب وشكرا....

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