نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

" الإفتاء المصرية " توضح مدى جواز إخفاء الزوجة مرضها عن زوجها

Time منذ يوم
Views 1614
Comment 1
" الإفتاء المصرية " توضح مدى جواز إخفاء الزوجة مرضها عن زوجها

القاهرة (صدى):
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم إخفاء الزوجة مرضها عن زوجها، خوفًا من تطليقها.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدم الشفافية والوضوح في الزواج مشكلة كبيرة، مؤكدًا أن الزواج ليس سلعة، إن لم تصلح الزوجة غدًا؛ نلقيها في الشارع، بل هو حياة تستمر سنوات إلى وفاة الطرفين - على حد قوله-.

وحول مدى صحة عقد الزواج حال إخفاء مرض الزوجة، أكد أن إخفاء مثل هذه الأمور الكبيرة قبل الزواج؛ يجعل الحياة بين الزوجين غير مستقيمة، قائلا: " الوضوح ما فيش أحسن منه، وكل إنسان بياخد نصيبه، والعقد طالما توافرت في الشروط المعتبرة؛ صحيح " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله
الله لا يو فقهم لهم شهر كل يوم يقولون ناقص عليك اوزاق وين المرور عنهم إلى يجبر نا علاالتامين
علي الغنيمي
لاتدعي على أخوك المسلم
بن علي ابو علي
الله يرحمه يا رب ويجعله شفيع لاهل يا رب المفروض يكون من الفم احسن
ebrahim
السبب يعود أنها قهرته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لازم المرأة تنتبه من تصرفاتها أمام زوجها لكي لا تظهر أمور لا تحمد عقباها
علي الغنيمي
حرام عليك تدعي على أخوك المسلم

أخر الأخبار

وفاة طفل بعد إجراءه مسحة كورونا: انكسرت داخل أنفه!
وفاة طفل بعد إجراءه مسحة كورونا: انكسرت داخل أنفه!
Time منذ 51 دقيقة Views 2015
طفلة سعودية تثير الجدل بإعلانها عن منتج للبالغين ومطالبات بمحاسبة أهلها
طفلة سعودية تثير الجدل بإعلانها عن منتج للبالغين ومطالبات بمحاسبة أهلها
Time منذ ساعة Views 3299
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته
Time منذ ساعتين Views 1731
خلاف بين زوجين ينتهي بمقتل الزوجة أمام ابنتها
خلاف بين زوجين ينتهي بمقتل الزوجة أمام ابنتها
Time منذ ساعتين Views 1449
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعتين Views 1841
" الحصيني " يتوقع أمطارًا خفيفة على عدة مناطق
" الحصيني " يتوقع أمطارًا خفيفة على عدة مناطق
Time منذ ساعتين Views 2075
بالفيديو..الخثلان يوضح حكم من يضحي وهو مديون
بالفيديو..الخثلان يوضح حكم من يضحي وهو مديون
Time منذ 3 ساعات Views 2965
ليبيا تدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المحتل التركي
ليبيا تدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المحتل التركي
Time منذ 3 ساعات Views 2722
شاب يغتصب خطيبته بسبب تعليقها على صورة رجل آخر
شاب يغتصب خطيبته بسبب تعليقها على صورة رجل آخر
Time منذ 3 ساعات Views 2021
ضبط المتحرشين بالفنانة هنا الزاهد
ضبط المتحرشين بالفنانة هنا الزاهد
Time منذ 4 ساعات Views 2863