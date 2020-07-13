" الإفتاء المصرية " توضح مدى جواز إخفاء الزوجة مرضها عن زوجها

القاهرة (صدى):
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم إخفاء الزوجة مرضها عن زوجها، خوفًا من تطليقها.
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدم الشفافية والوضوح في الزواج مشكلة كبيرة، مؤكدًا أن الزواج ليس سلعة، إن لم تصلح الزوجة غدًا؛ نلقيها في الشارع، بل هو حياة تستمر سنوات إلى وفاة الطرفين - على حد قوله-.
وحول مدى صحة عقد الزواج حال إخفاء مرض الزوجة، أكد أن إخفاء مثل هذه الأمور الكبيرة قبل الزواج؛ يجعل الحياة بين الزوجين غير مستقيمة، قائلا: " الوضوح ما فيش أحسن منه، وكل إنسان بياخد نصيبه، والعقد طالما توافرت في الشروط المعتبرة؛ صحيح " .