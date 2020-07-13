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اعتراض وتدمير طائرة حوثية " سابعة " باتجاه المملكة استهدفت المدنيين

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اعتراض وتدمير طائرة حوثية " سابعة " باتجاه المملكة استهدفت المدنيين

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.

وبذلك تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار و4 صواريخ بالستية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد المالكي على كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما هو صاحي العامل اكيد عنده شغله خاصه بالاتفاق مع زوجته ويخشى ان تسفره الحكومه اذا استمر الشاكي في شكواه .. اتصور الشغله في دعاره او مخدرات
ابو عمار
يمكن يكون ممحون ويكون مفعول به وهذا علاجه صعب جدا
ابو عمار
حتى المثليين صار لهم علم .. يعني لا نستغرب اذا صار لهم دوله
. راعــي الـددســـن .
طـــيب الله يبعد الدوبامين عنا وعن المسلمين .
ابو عمار
اوردغان يعرف مع مين يلعب فهو لا يستطيع اللعب مع الكبار

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