اعتراض وتدمير طائرة حوثية " سابعة " باتجاه المملكة استهدفت المدنيين

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.
وبذلك تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار و4 صواريخ بالستية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد المالكي على كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية ضد المدنيين والأعيان المدنية.
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