" الدوبامين " فيلم سعودي يصل لاس فيجاس

أميرة خالد (صدى):
في خطوة سينمائية جديدة، نفذ شباب سعوديون فيلمًا عن قضايا وقصص اجتماعية، تمت مشاركته ضمن مهرجانات عالمية.
وتم ترشيح الفيلم وعنوانه " الدوبامين " لمهرجان فاستيجوس الدولي في لاس فيجاس بأمريكا، والفيلم من إخراج ياسر هيجان، وقصة عبدالعزيز آل عبود، وإنتاج يوسف المقبل.
وتدور أحداث الفيلم حول شخصية " فهد " الذي تتطور معه المواقف بشكل مفاجئ ليجد نفسه متورطا في قضية قتل أرغم عليها، بينما كان يحاول الهروب من مجموعة أشخاص، يتدخل صديقه المقرب ماجد محاولاً انتشاله من هذه المشكلة.
و " الدوبامين " هو مادة في مخ الإنسان عندما تختل تحدث للإنسان كوارث نفسية، وقد استوحى المؤلف قصة الفيلم مما شاهده وتعلمه في مجال عمله الصحي.