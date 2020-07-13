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" الدوبامين " فيلم سعودي يصل لاس فيجاس

Time منذ يوم
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" الدوبامين " فيلم سعودي يصل لاس فيجاس

أميرة خالد (صدى):
في خطوة سينمائية جديدة، نفذ شباب سعوديون فيلمًا عن قضايا وقصص اجتماعية، تمت مشاركته ضمن مهرجانات عالمية.

وتم ترشيح الفيلم وعنوانه " الدوبامين " لمهرجان فاستيجوس الدولي في لاس فيجاس بأمريكا، والفيلم من إخراج ياسر هيجان، وقصة عبدالعزيز آل عبود، وإنتاج يوسف المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية " فهد " الذي تتطور معه المواقف بشكل مفاجئ ليجد نفسه متورطا في قضية قتل أرغم عليها، بينما كان يحاول الهروب من مجموعة أشخاص، يتدخل صديقه المقرب ماجد محاولاً انتشاله من هذه المشكلة.

و " الدوبامين " هو مادة في مخ الإنسان عندما تختل تحدث للإنسان كوارث نفسية، وقد استوحى المؤلف قصة الفيلم مما شاهده وتعلمه في مجال عمله الصحي.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو عمار . قردوغان ماهو يهودي إلا هو كلب من كلاب قوم لـوط . عساه الماحي وربي ياخذه وهو صاحـي .
. راعــي الـددســـن .
كلـــهم زعيــط ونطــاط الحيــط . عساهم البلا و الجلا وصاروخ محدن يتحملا . الله ياخـذهـم ويبـــلاهـم بكــــل أنــواع البــــــلا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😊😹😹ضبان عاد😩😹عارفني انا والفارسه❤مانأكلها لكن ماقصرت تسلم😊😹بشوف اذا تبيها هي بجرب معها😊😹
الصمـت حكمة
عبدالناصر عليه من الله ما يستحق قال في إحدى خطبه : بسطار الجندي المصري أشرف من التاج فوق رأس بن سعود !! والتسجيل موجود في اليوتيوب. لكنكم تحابون عسكر مصر وتسعون إلى تحسين صورتهم وكأن الناس لا تعلم شيئاً !!
ابو عمار
بيوت الدعاره والمثليين تدخل على اوردغان اموال كبيره واما موضوع الكنيسه فهي مجرد استمراره في الضحك على المغفلين من جماعة المفلسين

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