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تدمير 6 طائرات مفخخة حوثية باتجاه المملكة

Time منذ 7 ساعات
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تدمير 6 طائرات مفخخة حوثية باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (6) طائرات بدون طيار (مفخخة) اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة .

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، مؤكداً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها .

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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أحدث التعليقات

خالد
اش عرف النساء بالدفع الرباعي! لسى توكم بادين من سنتين أتوقع نسبة الي ساقوا لم تتجاوز 2% من نساء المملكة بما فيهم الأجنبيات. أعطوا الخباز خبزة ولو أكل نصفه
فيصل
بس
عنتر فاضي جيبه
انتي باقي عمرك اربع تأش ...
كيرم التونسي (أصل لعرب توانسه)
مشكورين اللي دعو للمرحوم علشان تحرير الكويت
متفرج
أنا أقووول والرزق على الله إن أسطورة الأساطير هو عدنان ولد جسنيه !

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