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بندر العصيمي يكشف سبب إصابة كورونا لأشخاص دون آخرين بنفس المنزل

Time منذ ساعة
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بندر العصيمي يكشف سبب إصابة كورونا لأشخاص دون آخرين بنفس المنزل

الرياض (صدى):
كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، عن سبب إصابة فيروس كورونا لأشخاص دون آخرين على الرغم من كونهم بنفس المنزل.

وأوضح العصيمي أن هناك 7 فيروسات من عائلة كورونا، ثلاثة خطيرة تسببت في ثلاثة أمراض وهي سارس وميرس وكوفيد.

وأشار إلى أن الأربعة الآخرين من فيروسات كورونا الزكام وهي OC43 وHKU1 وNL63 و229E والتي تتسبب في الزكام العادي.

ولفت العصيمي إلى أن جامعة كاليفورنيا، وجدت نسبة لديهم خلايا الذاكرة المناعية T تكوّنت في أجسامهم بسبب إصابات سابقة بكورونا الزكام، ما يعني أن كورونا الزكام تعطي مناعة ضد كورونا الجديد.

وأكد أنه إذا صحت هذه الدراسة، فسيعني ذلك أن هناك المليارات ممن لديهم مناعة مكتسبة سابقاً ضد كورونا الجديد.

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أحدث التعليقات

الأسطورة الخالدة ( ماجد عبدالله )
أفضل مهاجم بتاريخ الكرة السعودية إبداعا و أخلاقا ( ماجد عبدالله ) ، و يستاهل كل خير ... أما العبيط اللي يقول ياسر هذا من مواليد ما بعد سنة 2000م ههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههههه كلامها صحيح وانقلبت على الصهيوني لانها تعرف حقيقته المخادعه وبما انه تعرض للكنيسه فغضبت منه ولكن هل ستبقى في قناة الجزيره او يتخذ اوردغان قرار بطردها من قطر ؟
سعد علي
ردهم بعيد عن العقل اولا كيف اطفال يسمح لهم بالخروج خارج البيت من غير ما يكون معاهم شخص كبير ثانيا بالعقل نشوف ملابسهم ونعرف تقصير الام والاب ثالثا ، التصوير يثبت ان فيه اب وام غير مشؤولين ولا يفهمون ماهي التربيه و الاهتمام
سعد علي
ردهم بعيد عن العقل اولا كيف اطفال يسمح لهم بالخروج خارج البيت من غير ما يكون معاهم شخص كبير ثانيا بالعقل نشوف ملابسهم ونعرف تقصير الام والاب ثالثا ، التصوير يثبت ان فيه اب وام غير مشؤولين ولا يفهمون ماهي التربيه و الاهتمام
ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..

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