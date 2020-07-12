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تدمير 6 طائرات مفخخة حوثية باتجاه المملكة

Time منذ 11 دقيقة
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تدمير 6 طائرات مفخخة حوثية باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (6) طائرات بدون طيار (مفخخة) اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة .

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، مؤكداً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها .

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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أحدث التعليقات

زائر
عبدالله الناصر / حائل والله ماعندك سالفه خلك بالشبات أحسن لك ..
ابو محمد 😎
حلو حلو ..
ابو محمد 😎
حلو حلو ..
أبو عبد الرحمن ✍️
قرار صائب ١٠٠ ٪ وإن عارضه أكثر الناس
ابو محمد 😎
الله يقويكم ويسدد رميكم وينصركم على الحوثي عدوكم .. آمين ..

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