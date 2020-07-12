النصر في طريقه للتعاقد مع عسيري

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر، عن اقتراب نادي النصر من التعاقد مع نجم فريق نادي الأهلي عبدالفتاح عسيري، عقب دخوله فترة الأشهر الستة نهاية الأسبوع الحالي.
وقالت المصادر، إن العرض النصراوي الذي سيقدم للاعب مقابل انتقاله لصفوفه يبلغ 20 مليون ريال، شاملة مقدم العقد والرواتب الشهرية للاعب، وفيلا سكنية وسيارة فاخرة، وستكون مدة العقد 3 سنوات قادمة، وفقًا لعكاظ.
وأضافت المصادر أن المدير الفني للنصر فيتوريا، منح إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري؛ لإمكاناته الفنية العالية وحاجة الفريق لخدماته في السنوات المقبلة.