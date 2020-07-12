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فهد المولد يعود لمعسكر الاتحاد وأزمة المستحقات مستمرة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1365
فهد المولد يعود لمعسكر الاتحاد وأزمة المستحقات مستمرة

نواف السالم (صدى):
كشف اللاعب فهد المولد نجم نادي الاتحاد، عن عودته من جديد إلى معسكر فريقه الحالي القائم في منطقة عسير استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر اللاعب عبر حسابه على "انستجرام" صورة كتب عليها مدينة أبها، حيث نجحت تدخلات شرفية في إعادة اللاعب لمعسكره بعد وعود له بإنهاء أزمة مستحقاته.

وكان اللاعب قد غادر معسكر الفريق في مدينة عسير بسبب مستحقات له قال عنها في وسائل إعلام إنها تبلغ نحو 20 مليون ريال.

وتحدثت تقارير سابقة عن أن اللاعب تلقى عروضًا من أندية داخل الدوري السعودي، بيد أن مصادر خاصة كشفت أن شيئًا لم يحدث، وأن علاقة اللاعب بالاتحاد أبدية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
العنـــــــــــب لــــــــــذيــذ .😋😋.
. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
ابو محمد 😎
ودي اصدق بس قوييييه ...
ابو سلطان
منين ياحسرة .. خلنا نشبع خبز وبعدين ندور الوناسات .
سوسن
إنقلبت😂🤣هذآ حال (مُسبقة الدفع)

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