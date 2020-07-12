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صراع فرنسي على ضم «بلايلي»

Time منذ 54 دقيقة
Views 1574
صراع فرنسي على ضم «بلايلي»

ماجد محمد (صدى):
يتصارع ناديي سانت إيتيان ونيم الفرنسيين على ضم الجزائري يوسف بلايلي مهاجم الأهلي.

وحدد سانت إيتيان أربعة مراكز لتعزيزها الموسم المقبل وذلك في قلب الدفاع والظهير الأيمن والهجوم والوسط.

ولا يستبعد سانت إيتيان التعاقد مع لاعبين من أصحاب الخبرة وقد طرح كلود بويل المدير الفني للفريق اسم بلايلي مهاجم الأهلي.

وبدأ سانت إيتيان الاستفسار عن موقف بلايلي للتفاوض معه، لكنه لن يكون الوحيد في الدوري الفرنسي الساعي خلف المتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، فيما يسعى نيم للتعاقد مع بلايلي، لكن على سبيل الاستعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، لكن اللاعب يريد الرحيل النهائي وكذلك الأهلي

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أحدث التعليقات

زائر
عبدالله الناصر / حائل والله ماعندك سالفه خلك بالشبات أحسن لك ..
ابو محمد 😎
حلو حلو ..
ابو محمد 😎
حلو حلو ..
أبو عبد الرحمن ✍️
قرار صائب ١٠٠ ٪ وإن عارضه أكثر الناس
ابو محمد 😎
الله يقويكم ويسدد رميكم وينصركم على الحوثي عدوكم .. آمين ..

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