صراع فرنسي على ضم «بلايلي»

ماجد محمد (صدى):
يتصارع ناديي سانت إيتيان ونيم الفرنسيين على ضم الجزائري يوسف بلايلي مهاجم الأهلي.
وحدد سانت إيتيان أربعة مراكز لتعزيزها الموسم المقبل وذلك في قلب الدفاع والظهير الأيمن والهجوم والوسط.
ولا يستبعد سانت إيتيان التعاقد مع لاعبين من أصحاب الخبرة وقد طرح كلود بويل المدير الفني للفريق اسم بلايلي مهاجم الأهلي.
وبدأ سانت إيتيان الاستفسار عن موقف بلايلي للتفاوض معه، لكنه لن يكون الوحيد في الدوري الفرنسي الساعي خلف المتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، فيما يسعى نيم للتعاقد مع بلايلي، لكن على سبيل الاستعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، لكن اللاعب يريد الرحيل النهائي وكذلك الأهلي