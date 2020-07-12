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كواليس خطيرة يكشفها فيلم جريمة فيلا نانسي عجرم

Time منذ يوم
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كواليس خطيرة يكشفها فيلم جريمة فيلا نانسي عجرم

بيروت (صدى):
كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أمس السبت، عن كواليس خطيرة من الفيلم الوثائقي الجديد الذي تروي فيه وزوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، تفاصيل حادثة محاولة سرقة منزلهما، وسيعرض خلال الأيام المقبلة.

وقال لامارا إن نانسي عجرم وزوجها تعرضا لتهديد بالقتل، بعد الحادثة، موضحا: "لقد وصل الأمر إلى تهديد فادي ونانسي بالقتل من الشخص المقيم في ألمانيا".

وأضاف في دفاعه عن الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، الذي تعرض لانتقادات واسعة قبل بدء عرضه الخميس 16 يوليو/ أنه "انتشرت كثير من الأقاويل بينما التزم فادي الهاشم الصمت، لذلك من حقه أن يظهر ويفند ويسكت كل من تحدث دون وجه حق بأمور غير صحيحة، ويرد أيضا على بعض النقاط.

وذكرت تقارير كويتية، أن التهديد بالقتل طال نانسي عجرم وأسرتها من شخص يدعى وسيم زكور، يزعم أنه صحفي سوري يعيش فى ألمانيا، الأمر الذي دفع محاميها جابي جرمانوس، إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد زكور، وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها وإحدى بناتها.

وطالب جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم الجميع بعدم الحكم على الفيلم قبل مشاهدته، قائلا: "أتمنى أن تشاهدوا جميعا المقابلة قبل الحكم عليها طوال الفترة الماضية، لم يتحدث فادي، والآن من حقه التوضيح والإجابة على كثير من التساؤلات"

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو عمار . قردوغان ماهو يهودي إلا هو كلب من كلاب قوم لـوط . عساه الماحي وربي ياخذه وهو صاحـي .
. راعــي الـددســـن .
كلـــهم زعيــط ونطــاط الحيــط . عساهم البلا و الجلا وصاروخ محدن يتحملا . الله ياخـذهـم ويبـــلاهـم بكــــل أنــواع البــــــلا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😊😹😹ضبان عاد😩😹عارفني انا والفارسه❤مانأكلها لكن ماقصرت تسلم😊😹بشوف اذا تبيها هي بجرب معها😊😹
الصمـت حكمة
عبدالناصر عليه من الله ما يستحق قال في إحدى خطبه : بسطار الجندي المصري أشرف من التاج فوق رأس بن سعود !! والتسجيل موجود في اليوتيوب. لكنكم تحابون عسكر مصر وتسعون إلى تحسين صورتهم وكأن الناس لا تعلم شيئاً !!
ابو عمار
بيوت الدعاره والمثليين تدخل على اوردغان اموال كبيره واما موضوع الكنيسه فهي مجرد استمراره في الضحك على المغفلين من جماعة المفلسين

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