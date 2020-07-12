كواليس خطيرة يكشفها فيلم جريمة فيلا نانسي عجرم

بيروت (صدى):
كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أمس السبت، عن كواليس خطيرة من الفيلم الوثائقي الجديد الذي تروي فيه وزوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، تفاصيل حادثة محاولة سرقة منزلهما، وسيعرض خلال الأيام المقبلة.
وقال لامارا إن نانسي عجرم وزوجها تعرضا لتهديد بالقتل، بعد الحادثة، موضحا: "لقد وصل الأمر إلى تهديد فادي ونانسي بالقتل من الشخص المقيم في ألمانيا".
وأضاف في دفاعه عن الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، الذي تعرض لانتقادات واسعة قبل بدء عرضه الخميس 16 يوليو/ أنه "انتشرت كثير من الأقاويل بينما التزم فادي الهاشم الصمت، لذلك من حقه أن يظهر ويفند ويسكت كل من تحدث دون وجه حق بأمور غير صحيحة، ويرد أيضا على بعض النقاط.
وذكرت تقارير كويتية، أن التهديد بالقتل طال نانسي عجرم وأسرتها من شخص يدعى وسيم زكور، يزعم أنه صحفي سوري يعيش فى ألمانيا، الأمر الذي دفع محاميها جابي جرمانوس، إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد زكور، وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها وإحدى بناتها.
وطالب جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم الجميع بعدم الحكم على الفيلم قبل مشاهدته، قائلا: "أتمنى أن تشاهدوا جميعا المقابلة قبل الحكم عليها طوال الفترة الماضية، لم يتحدث فادي، والآن من حقه التوضيح والإجابة على كثير من التساؤلات"