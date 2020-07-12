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جامعة أم القرى تعلن عن بدء استقبال طلبات القبول على برامج البكالوريوس
منذ ساعة
1641
الرياض (صدى):
أعلنت جامعة أم القرى عن بدء استقبال طلبات القبول واختيار الرغبات على برامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع. لاثنين: 22-11-1441هـ في تمام الساعة 10 صباحا.
للإطلاع على دليل القبول :
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
العنـــــــــــب لــــــــــذيــذ .😋😋.
. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
ابو محمد 😎
ودي اصدق بس قوييييه ...
ابو سلطان
منين ياحسرة .. خلنا نشبع خبز وبعدين ندور الوناسات .
سوسن
إنقلبت😂🤣هذآ حال (مُسبقة الدفع)
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