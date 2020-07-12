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جامعة أم القرى تعلن عن بدء استقبال طلبات القبول على برامج البكالوريوس

Time منذ ساعة
Views 1641
جامعة أم القرى تعلن عن بدء استقبال طلبات القبول على برامج البكالوريوس

الرياض (صدى):
أعلنت جامعة أم القرى عن بدء استقبال طلبات القبول واختيار الرغبات على برامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع. لاثنين: 22-11-1441هـ في تمام الساعة 10 صباحا.

للإطلاع على دليل القبول :

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
العنـــــــــــب لــــــــــذيــذ .😋😋.
. راعــي الـددســـن .
ماشـاء الله تبـارك الرحـمن .
ابو محمد 😎
ودي اصدق بس قوييييه ...
ابو سلطان
منين ياحسرة .. خلنا نشبع خبز وبعدين ندور الوناسات .
سوسن
إنقلبت😂🤣هذآ حال (مُسبقة الدفع)

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