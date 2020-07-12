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متحرش يطلب الاعتذار من رانيا يوسف: «بيتي هيتخرب»

Time منذ يوم
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متحرش يطلب الاعتذار من رانيا يوسف: «بيتي هيتخرب»

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلًا كبيرًا مؤخرًا بعد إعلانها فضح المتحرشين بها عبر نشر صورهم على حساباتها الرسمية.

وكشفت الفنانة المصرية، اليوم الأحد، تلقيها اعتذارا من ”متحرش“ طلب منها أن تقبله خوفا من انهيار زواجه.

ونشرت رانيا يوسف، نص رسالة تلقتها من أحد المتحرشين بها وهو يطلب الاعتذار منها موضحًا أن زواجه على وشك الانهيار.

وأكدت أنها قبلت اعتذار المتحرش وحرصت على إخفاء هويته مرجعة ذلك إلى أنه اعترف بخطئه، وهذا ليس عيبا، على حد قولها.

وقالت رانيا يوسف في تعليق على رسالة المتحرش: ”مش عيب ان الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمدلله ان الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها“.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو عمار . قردوغان ماهو يهودي إلا هو كلب من كلاب قوم لـوط . عساه الماحي وربي ياخذه وهو صاحـي .
. راعــي الـددســـن .
كلـــهم زعيــط ونطــاط الحيــط . عساهم البلا و الجلا وصاروخ محدن يتحملا . الله ياخـذهـم ويبـــلاهـم بكــــل أنــواع البــــــلا .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😊😹😹ضبان عاد😩😹عارفني انا والفارسه❤مانأكلها لكن ماقصرت تسلم😊😹بشوف اذا تبيها هي بجرب معها😊😹
الصمـت حكمة
عبدالناصر عليه من الله ما يستحق قال في إحدى خطبه : بسطار الجندي المصري أشرف من التاج فوق رأس بن سعود !! والتسجيل موجود في اليوتيوب. لكنكم تحابون عسكر مصر وتسعون إلى تحسين صورتهم وكأن الناس لا تعلم شيئاً !!
ابو عمار
بيوت الدعاره والمثليين تدخل على اوردغان اموال كبيره واما موضوع الكنيسه فهي مجرد استمراره في الضحك على المغفلين من جماعة المفلسين

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