متحرش يطلب الاعتذار من رانيا يوسف: «بيتي هيتخرب»

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلًا كبيرًا مؤخرًا بعد إعلانها فضح المتحرشين بها عبر نشر صورهم على حساباتها الرسمية.
وكشفت الفنانة المصرية، اليوم الأحد، تلقيها اعتذارا من ”متحرش“ طلب منها أن تقبله خوفا من انهيار زواجه.
ونشرت رانيا يوسف، نص رسالة تلقتها من أحد المتحرشين بها وهو يطلب الاعتذار منها موضحًا أن زواجه على وشك الانهيار.
وأكدت أنها قبلت اعتذار المتحرش وحرصت على إخفاء هويته مرجعة ذلك إلى أنه اعترف بخطئه، وهذا ليس عيبا، على حد قولها.
وقالت رانيا يوسف في تعليق على رسالة المتحرش: ”مش عيب ان الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمدلله ان الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها“.