اعتراف تركي: «أردوغان باع الأويغور مقابل 50 مليار دولار»

وكالات (صدى):
وجه برلماني تركي معارض، اتهامًا إلى حكومة بلاده بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، بأنهم باعوا قضية اضطهاد الأويغور ذوي الأصول التركية مقابل صفقة اقتصادية مع الصين.
وقال النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو: "حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، باعا حقوق أتراك الأويغور إلى الصين مقابل 50 مليار دولار".
ورد نائب حزب الحركة القومية أركان أكتاش، على اتهامات جرجرلي، قائلًا:" السلطات التركية تبذل قصارى جهدها، ماذا سنفعل؟ هل سنخوض حربًا مع الصين؟"، في الوقت الذي تخوض فيه تركيا حربًا في سوريا وليبيا لسرقة الأراضي العربية.