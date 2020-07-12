نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

فتاة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد أخوالها ووالدتها تتبرأ منها (فيديو)

Time منذ يوم
Views 7000
Comment 7
فتاة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد أخوالها ووالدتها تتبرأ منها (فيديو)

القاهرة (صدى):
أثارت فتاة مصرية تدعى إيمي علي جدلًا واسعًا بعد خروجها في فيديو زعمت من خلاله تعرضها للتحرش على يد خالها وزوج والدتها.

وقالت الفتاة إنها تعرضت للاغتصاب في عمر السادسة واستمر الأمر حتى بلغت 116 عامًا.

وشرحت الفتاة كيفية تعرضها للاغتصاب، ومحاولتها الانتحار مرتين، إلا أن ردود الفعل كانت غير متوقعة؛ حيث تبرأت منها والدتها وأكدت على أنها تكذب.

وتقدم المحامي المصري أشرف فرحات، اليوم الأحد، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الفتاة يتهمها بنشر فيديوهات مخلة وصور فاضحة، مثل غيرها من فتيات تطبيق TIK TOK.

وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 28410 لسنة 2020، عرائض النائب العام، إنها اعتادت على بث فيديوهات على تطبيقي إنستجرام وTIK TOK وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المتابعين وجمع المال.

وتابع: "خرجت علينا المشكو في حقها، تدعي تعرضها للاغتصاب على يد خالها وزوج أمها، منذ أن كانت في عمر السادسة، وظلت تحت وطأة هذا الحال حتى عمر الـ16 وهربت، كما خرجت والدتها مع أحد الأشخاص في حديث هاتفي، توضح كذب ابنتها".

وظهر في مصر مؤخرًا حملة لفضح المتحرشين بعد قضية طالب الجامعة الأمريكية أحمد زكي بسام الذي اغتصب 150 فتاة وتم القبض عليه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله
الله لا يو فقهم لهم شهر كل يوم يقولون ناقص عليك اوزاق وين المرور عنهم إلى يجبر نا علاالتامين
علي الغنيمي
لاتدعي على أخوك المسلم
بن علي ابو علي
الله يرحمه يا رب ويجعله شفيع لاهل يا رب المفروض يكون من الفم احسن
ebrahim
السبب يعود أنها قهرته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لازم المرأة تنتبه من تصرفاتها أمام زوجها لكي لا تظهر أمور لا تحمد عقباها
علي الغنيمي
حرام عليك تدعي على أخوك المسلم

أخر الأخبار

وفاة طفل بعد إجراءه مسحة كورونا: انكسرت داخل أنفه!
وفاة طفل بعد إجراءه مسحة كورونا: انكسرت داخل أنفه!
Time منذ 51 دقيقة Views 2007
طفلة سعودية تثير الجدل بإعلانها عن منتج للبالغين ومطالبات بمحاسبة أهلها
طفلة سعودية تثير الجدل بإعلانها عن منتج للبالغين ومطالبات بمحاسبة أهلها
Time منذ ساعة Views 3281
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته
الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوياته
Time منذ ساعتين Views 1731
خلاف بين زوجين ينتهي بمقتل الزوجة أمام ابنتها
خلاف بين زوجين ينتهي بمقتل الزوجة أمام ابنتها
Time منذ ساعتين Views 1445
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعتين Views 1841
" الحصيني " يتوقع أمطارًا خفيفة على عدة مناطق
" الحصيني " يتوقع أمطارًا خفيفة على عدة مناطق
Time منذ ساعتين Views 2072
بالفيديو..الخثلان يوضح حكم من يضحي وهو مديون
بالفيديو..الخثلان يوضح حكم من يضحي وهو مديون
Time منذ 3 ساعات Views 2962
ليبيا تدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المحتل التركي
ليبيا تدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المحتل التركي
Time منذ 3 ساعات Views 2722
شاب يغتصب خطيبته بسبب تعليقها على صورة رجل آخر
شاب يغتصب خطيبته بسبب تعليقها على صورة رجل آخر
Time منذ 3 ساعات Views 2021
ضبط المتحرشين بالفنانة هنا الزاهد
ضبط المتحرشين بالفنانة هنا الزاهد
Time منذ 4 ساعات Views 2863