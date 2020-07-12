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لوشيسكو يكشف حقيقة الرحيل عن الهلال

Time منذ 48 دقيقة
Views 1754
لوشيسكو يكشف حقيقة الرحيل عن الهلال

ماجد محمد (صدى):
كشف المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، حقيقة الرحيل عن الهلال، والعودة إلى بلاده من جديد، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

ونفى لوشيسكو في تصريحات لبرنامج "Realitatea Sportivă" الروماني، الرحيل عن الهلال، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا استمراره حتى نهاية عقده في 2021.

وأكد المدير الفني الهلالي، على أنه لم يدخل في أي مفاوضات مع فريق كلوج الروماني، لتولي قيادته، بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وقال: "فكرة العودة إلى رومانيا مستقبلًا، تغريني بالفعل، ولكن في الوقت الحالي، أنا مستمر في تجاربي الخارجية، طالما أنني أحقق النجاحات".

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أحدث التعليقات

سوسن
شاااطر👏🍭🍫
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .👍.
واضح*** وصريح***
حصل خير يالربع، كل يصلح سفينته..
واضح*** وصريح***
حصل خير يالربع، كل يصلح سفينته..
عادل عبدالحي حمزة
بالظبط خشم الانسان

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