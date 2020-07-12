لوشيسكو يكشف حقيقة الرحيل عن الهلال

ماجد محمد (صدى):
كشف المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، حقيقة الرحيل عن الهلال، والعودة إلى بلاده من جديد، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.
ونفى لوشيسكو في تصريحات لبرنامج "Realitatea Sportivă" الروماني، الرحيل عن الهلال، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا استمراره حتى نهاية عقده في 2021.
وأكد المدير الفني الهلالي، على أنه لم يدخل في أي مفاوضات مع فريق كلوج الروماني، لتولي قيادته، بداية من الموسم الرياضي الجديد.
وقال: "فكرة العودة إلى رومانيا مستقبلًا، تغريني بالفعل، ولكن في الوقت الحالي، أنا مستمر في تجاربي الخارجية، طالما أنني أحقق النجاحات".