إليسا تثير الجدل بعد نشر بوستر ألبومها الجديد بظهر عاري وشعر قصير

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا البوستر الرسمي الأول لألبومها الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهرت فيه وهي تنظر للمرآة في غياب لوجها من الصورة، فيما ارتدت ملابس كاشفة للغاية
وكتبت النجمة اللبنانية على البوستر الذي نشرته منذ قليل "قريباً"، فى إشارة إلى اقتراب إصدار ألبومها الجديد، بعد أن شهد الكثير من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وظهرت بشكل مغاير لها حيث اعتمدت تسريحة شعر جديدة حيث ظهرت بشعر قصير للغاية.
وتفاعل الجمهور مع البوستر حيث أبدى العديد إعجابهم بالإطلالة فيما رأى أخرون أنه ظهور مبالغ فيه.