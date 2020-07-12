امرأة شبه عارية في مسجد الذخيرة القطري تُروج للسياحة

ماجد القزيز (صدى):
اثارت امرأة عارية يبدو أنها سائحة جدلًا كبيرًا بظهورها في مسجد الذخيرة القطري؛ للترويج للسياحة القطرية.
ووثق فيديو ظهور امرأة ترتدي ملابس اعتبرها المتابعين عارية وغير لائقة بالمكان الذي تروج له وهو مسجد الذخيرة.
وقامت السائحة بملابسها القصيرة والكاشفة باستعراض المكان، وبدأت في الرقص على أنغام الموسيقى.
واعتبر نشطاء إن ما قامت به السائحة بأن استهزاء بحرمة المعالم الدينية، منتقدين السماح لها بذلك، وسعي الدوحة لجذب السائحين على حساب المقدسات الدينية الإسلامية.
ولم تنشر صحيفة "صدى" الفيديو الذي يحتوي على مشاهد عارية لا يجوز نشرها.