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أسبريا يصل إلى الرياض ويواصل برنامجه الإعدادي مع الشباب

Time منذ ساعة
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أسبريا يصل إلى الرياض ويواصل برنامجه الإعدادي مع الشباب

نواف السالم (صدى):
وصل الكولومبي دانيلو أسبريا لاعب فريق الشباب ، الأحد، إلى الرياض، قادماً من بلاده، بعد أن قضاء فترة التوقف الماضية، التي جاءت بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن الشباب.

وقال الشباب عبر حسابه في «تويتر»، إن اللاعب الكولومبي، سيواصل يواصل برنامجه الإعدادي واللياقي الخاص، إثر تغيبه عن تدريبات الفريق الماضية، لعدم إمكانية حضوره في الوقت المحدد.

ويستأنف الفريق تدريباته، الإثنين، بعد الراحة التي منحها الإسباني لويس جارسيا مدرب الفريق للاعبين، بعد فراغهم من أول تجاربهم الودية، أمس في لقاء جمعهم بالفيحاء، ضمن البرنامج الإعدادي للفريق استعدادًا لانطلاقة الدوري.

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أحدث التعليقات

سوسن
شاااطر👏🍭🍫
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه .👍.
واضح*** وصريح***
حصل خير يالربع، كل يصلح سفينته..
واضح*** وصريح***
حصل خير يالربع، كل يصلح سفينته..
عادل عبدالحي حمزة
بالظبط خشم الانسان

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