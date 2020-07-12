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اليونان ترد على مزايدات أردوغان: «بلغ عدد المساجد في تراقيا فقط 256 مسجدًا»

Time منذ 38 دقيقة
Views 1473
اليونان ترد على مزايدات أردوغان: «بلغ عدد المساجد في تراقيا فقط 256 مسجدًا»

أثينا (صدى):
رد وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس، على مزايدات الرئيسالتركي رجب طيب أردوغان فيما يخص تحيل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد بقوة.

وقال نيكوس إن تحويل أنقرة متحف ”آيا صوفيا“ إلى مسجد، ”استفزاز“ تركي جديد ضد بلده ودول المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بأن هناك 453 كنيسة أرثوذكسية في تركيا، فيما رد الوزير اليوناني عليه قائلا: "يجب أن أجيب أنه في اليونان، فقط في تراقيا، يوجد 256 مسجدا".

وقال داندياس، في تغريدات له على ”تويتر“ يوم الأحد، إن ”تحويل تركيا كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد يضاف إلى سلسلة من الإجراءات الاستفزازية للغاية ضد اليونان ودول المنطقة“.

وأضاف أن "القضية ليست يونانية – تركية ، ولا حتى تركية – أوروبية، إنها مسألة إلغاء وعدم احترام للقواعد المتعلقة بالمجتمع الدولي".

وتابع: "آيا صوفيا جزء من قلب كل يوناني".

وأكد أن اليونان ستدعم قبرص في فرض عقوبات على تركيا جراء انتهاكها الحقوق القبرصية.

وآيا صوفيا مبنى يعود للقرن السادس الميلادي كان له شأن كبير في الإمبراطوريتين البيزنطية المسيحية، والعثمانية الإسلامية، حيث كان كاتدرائية في الأولى، ثم حول إلى مسجد في الثانية، قبل أن يصبح متحفا في تركيا الحديثة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلام معقول وصائب ..
مصدعه
حتى لو اجنبي كافر.يعتبر بشر. جرب لحظه. عيش في بحر ضايع واجيك قرش. تعضك
مصدعه
ههههههههههه مجنون انت تقول عافبه علبه
ابو محمد 😎
افرنقعواا ...
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه ..

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