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بالفيديو.. خالد الهيل ينشر تسريب لشخص من جماعة "محشوم" تطاول على الشيخ صباح الأحمد

Time منذ 24 دقيقة
Views 1598
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بالفيديو.. خالد الهيل ينشر تسريب لشخص من جماعة "محشوم" تطاول على الشيخ صباح الأحمد

ماجد القزيز (صدى):
نشر المعارض القطري البارز خالد الهيل، تسريب جديد عن شخصيات كويتية باعت وطنها وتخابرت مع جهات أجنبية، وفقًا لوصفه.

وأضاف: " أدري كنتم مخدوعين فيهم يا أهل الكويت، من جماعة "محشوم" عرفتوهم، يقول عن الشيخ صباح الله يحفظه إنه منحرج ويبي يلتقى مع القذافي وإغلاق السفارات مو وجهة نظر الحكومة وهو كاذب ".

وتابع : " تفهم ماتفهم مشكلتك، التسريب الأخير هو خيط مبدئي وسأكشف في المستقبل القريب عن أكبر خليه إعلامية " إخونجية ومتعاطفة مع الإخوان، تواطئت لضرب النسيج الخليجي وخاصة الكويت، قلت لكم سابقا ما أهرول عبث " .

وأردف: " وعندي سؤال هل يجوز بيعة غير بيعة الشيخ صباح حفظة الله ؟ " .

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلام معقول وصائب ..
مصدعه
حتى لو اجنبي كافر.يعتبر بشر. جرب لحظه. عيش في بحر ضايع واجيك قرش. تعضك
مصدعه
ههههههههههه مجنون انت تقول عافبه علبه
ابو محمد 😎
افرنقعواا ...
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه ..

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