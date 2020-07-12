إيران غارقة في المصائب بعد اندلاع حريق مروع في مجمع للبتروكيماويات

طهران (صدى):
شهدت إيران خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الكوارث والحوادث ما بين التفجيرات والحرائق بشكل متكرر فيبدو أن المصائب لا تأتي فرادى؛ حيث شهدت اليوم فقط حتى الأن حادثين.
وأعلنت إيران اليوم الأحد عن اندلاع حريق في مجمع للبتروكيماويات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، بحسب وكالة أنباء محلية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
وقال مدير العلاقات العامة في مجمع تندجويان للبتروكيماويات، حميد كيايي قوله: "حريقا اندلع في مصنع PTA 2 التابع لهذا المجمع نتيجة خلل فني"، نافيا وقوع خسائر بشرية نتيجة الحادث.
وأكد على أن الحريق وقع بسبب الظروف المناخية للمنطقة (خوزستان) في الصيف وارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام، ولذلك فإن احتمال وقوع مثل هذه الحوادث مرتفع للغاية.
وعلى جانب أخر في حادثة أخرى، أعلن المتحدث باسم هيئة الإطفاء في العاصمة الإيرانية طهران، جلال ملكي اليوم الأحد، عن اندلاع حريق في محطة فرعية كهربائية بالقرب من ميدان فرودسي الشهير بطهران.
وقال ملكي : "عددا من قطع الخردة المعدنية كانت موجودة أعلى محطة فرعية كهربائية بالقرب من ميدان فردوسي تسببت في اندلاع الحريق".
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