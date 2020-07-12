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إيران غارقة في المصائب بعد اندلاع حريق مروع في مجمع للبتروكيماويات

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إيران غارقة في المصائب بعد اندلاع حريق مروع في مجمع للبتروكيماويات

طهران (صدى):
شهدت إيران خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الكوارث والحوادث ما بين التفجيرات والحرائق بشكل متكرر فيبدو أن المصائب لا تأتي فرادى؛ حيث شهدت اليوم فقط حتى الأن حادثين.

وأعلنت إيران اليوم الأحد عن اندلاع حريق في مجمع للبتروكيماويات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، بحسب وكالة أنباء محلية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقال مدير العلاقات العامة في مجمع تندجويان للبتروكيماويات، حميد كيايي قوله: "حريقا اندلع في مصنع PTA 2 التابع لهذا المجمع نتيجة خلل فني"، نافيا وقوع خسائر بشرية نتيجة الحادث.

وأكد على أن الحريق وقع بسبب الظروف المناخية للمنطقة (خوزستان) في الصيف وارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام، ولذلك فإن احتمال وقوع مثل هذه الحوادث مرتفع للغاية.

وعلى جانب أخر في حادثة أخرى، أعلن المتحدث باسم هيئة الإطفاء في العاصمة الإيرانية طهران، جلال ملكي اليوم الأحد، عن اندلاع حريق في محطة فرعية كهربائية بالقرب من ميدان فرودسي الشهير بطهران.

وقال ملكي : "عددا من قطع الخردة المعدنية كانت موجودة أعلى محطة فرعية كهربائية بالقرب من ميدان فردوسي تسببت في اندلاع الحريق".

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أحدث التعليقات

ابوبدر
من ذا واردى يارب ياعظيم. اللهم عليك بخامنىي واذنابه نصر الشيطان والحوثي اللي عاثوا تدمير بالدول العربية هم وقردوغان البغيض. الله شل اياديهم وارجلهم واجعلهم حسيرين كسيرين بالدنيا واجعلهم بالآخرة مخلدين بالنار.
ali
وينهي ذي
المليليح
ياعزيزي الأهلي قبل ثلاث مواسم تقريبا اخذ من الطواقي ثلاث بطولات في موسم واحد الدوري وكأس الملك والسوبر عمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم والاهلي دق الهلال ١٢ صفر والاهلي دق الطواقي خمسة مرتين وجاي تقول احرم الأهلي ياخي ما احرم الأهلي من البطولات اما الهلال الا التحكيم حتى إعلام الهلال الكذاب يقول في المباراة انظلم الأهلي عمركم ما اخذتوا بطولة نزيهه من داخل الملعب
صالح شحاتة عفيفي العقبي
سامحكم الله سن ال ٥٠ سنة ليس بالكبير كان اختياركم لهذا السن غير موفق لم يسبق لي الحج من قبل وقبلت العمل بالسعودية من اجل الحج سامحكم الله
المليليح
ياطواقي ماجد عبدالله أهدافه بالرأس مع المنتخب ٣٣ هدف بالرأس فقط وأسطورة الغفله سامي سجل بكل أعضاء جسمه مع المنتخب ٢٤ هدف وجاي تقارن هههههههههه أهداف ماجد بالرأس فقط تسوي مسيرة سامي الكروية هههههههه

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