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صورة نادرة لخادم الحرمين أثناء توليه إمارة الرياض بالنيابة

Time منذ ساعة
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صورة نادرة لخادم الحرمين أثناء توليه إمارة الرياض بالنيابة

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، أثناء توليه إمارة منطقة الرياض بالنيابة.

ونشر حساب "تاريخ آل سعود"، الصورة للملك سلمان وهو في سن الـ19 عام، عام 1373هـ/1954م.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلام معقول وصائب ..
مصدعه
حتى لو اجنبي كافر.يعتبر بشر. جرب لحظه. عيش في بحر ضايع واجيك قرش. تعضك
مصدعه
ههههههههههه مجنون انت تقول عافبه علبه
ابو محمد 😎
افرنقعواا ...
ابو محمد 😎
هههههههههههههههه ..

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