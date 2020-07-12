بالفيديو.. ماجد مطرب فواز يفتح النار على منتج فيلم نجد

أميرة خالد (صدى):
اتهم الفنان ماجد مطرب فواز، منتج فيلم "نجد" بهضم حقوقه وعدم استلامه كامل مستحقاته المتفق عليها.
وقال ماجد في تصريحات إذاعية: " منتج الفيلم له توجهات أخرى لم نفهمها، فكيف يقول إن العمل سعودي، وهناك أسماء غير سعودية كالفنانة حياة الفهد، وغيرها موجودة في الفيلم، وكيف يكون أول فيلم سعودي وسبقته أفلام سينمائية سعودية".
وأشار إلى عدم ذكر اسم بطل العمل في أي من وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وجود سلبيات كثيرة أخرى، قائلًا: " أنا أسأل المنتج كيف تكتب بأنك مؤلفًا للفيلم وهناك فاطمة سعيد هي من قامت بكتابة القصة والسيناريو".
وكان قد تم عرض فيلم "نجد" في عدد من السينيمات، والذي تدور أحداثه في فترة الخمسينات من القرن الماضي، حيث يرصد تاريخ المملكة.