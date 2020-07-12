ترامب يكشف عن قدراته العقلية التي فاجأت الأطباء

واشنطن (صدى):
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه أجرى فحصا لقدراته العقلية مؤخرا وقال إن النتائج صدمت الأطباء.
وقال ترامب إنه "أجرى فحصا مؤخرا عندما كان اليساريون المتطرفون يقولون هل هو بحالة جيدة؟، وبحسب ما نقلت قناة CNN الأمريكية.
وأضاف ترامب: " لقد أثبت لهم أنني بحالة جيدة وتفوقت في الاختبار ويجب على جو بايدن أن يجري الاختبار ذاته".
وتابع ترامب: "إنه اختبار قياسي أجريته في مركز "والتر ريد" الطبي أمام أطباء، وكانوا مصدومين من النتيجة، وقالوا إنه من النادر أن يقوم أحد بما قمت به للتو".
وعلقت باربرا ريز، المديرة التنفيذية السابقة في مؤسسة ترامب، على كلام ترامب، مؤكدة أنها "لاحظت تغيرا في قدراته العقلية حيث يبدو أنه يعتمد على المفردات عينها ويكرر كلامه أكثر مما كان يفعل سابقا"، وفق تعبيرها.
وأضافت ريد أنه "لطالما كانت قدرة ترامب على التركيز مشكلة، فالناس يتكلمون عن هذا اليوم، لكني أعرفه منذ 20 عاما، إذ عند عرض أي أمر عليه يجب أن تكون حذرا وأن تنتهي سريعا، ومن الممكن أن يكون الأمر قد ازداد سوءا الآن".