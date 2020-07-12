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ترامب يكشف عن قدراته العقلية التي فاجأت الأطباء

Time منذ 22 دقيقة
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ترامب يكشف عن قدراته العقلية التي فاجأت الأطباء

واشنطن (صدى):
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه أجرى فحصا لقدراته العقلية مؤخرا وقال إن النتائج صدمت الأطباء.

وقال ترامب إنه "أجرى فحصا مؤخرا عندما كان اليساريون المتطرفون يقولون هل هو بحالة جيدة؟، وبحسب ما نقلت قناة CNN الأمريكية.

وأضاف ترامب: " لقد أثبت لهم أنني بحالة جيدة وتفوقت في الاختبار ويجب على جو بايدن أن يجري الاختبار ذاته".

وتابع ترامب: "إنه اختبار قياسي أجريته في مركز "والتر ريد" الطبي أمام أطباء، وكانوا مصدومين من النتيجة، وقالوا إنه من النادر أن يقوم أحد بما قمت به للتو".

وعلقت باربرا ريز، المديرة التنفيذية السابقة في مؤسسة ترامب، على كلام ترامب، مؤكدة أنها "لاحظت تغيرا في قدراته العقلية حيث يبدو أنه يعتمد على المفردات عينها ويكرر كلامه أكثر مما كان يفعل سابقا"، وفق تعبيرها.

وأضافت ريد أنه "لطالما كانت قدرة ترامب على التركيز مشكلة، فالناس يتكلمون عن هذا اليوم، لكني أعرفه منذ 20 عاما، إذ عند عرض أي أمر عليه يجب أن تكون حذرا وأن تنتهي سريعا، ومن الممكن أن يكون الأمر قد ازداد سوءا الآن".

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أحدث التعليقات

ابوبدر
من ذا واردى يارب ياعظيم. اللهم عليك بخامنىي واذنابه نصر الشيطان والحوثي اللي عاثوا تدمير بالدول العربية هم وقردوغان البغيض. الله شل اياديهم وارجلهم واجعلهم حسيرين كسيرين بالدنيا واجعلهم بالآخرة مخلدين بالنار.
ali
وينهي ذي
المليليح
ياعزيزي الأهلي قبل ثلاث مواسم تقريبا اخذ من الطواقي ثلاث بطولات في موسم واحد الدوري وكأس الملك والسوبر عمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم والاهلي دق الهلال ١٢ صفر والاهلي دق الطواقي خمسة مرتين وجاي تقول احرم الأهلي ياخي ما احرم الأهلي من البطولات اما الهلال الا التحكيم حتى إعلام الهلال الكذاب يقول في المباراة انظلم الأهلي عمركم ما اخذتوا بطولة نزيهه من داخل الملعب
صالح شحاتة عفيفي العقبي
سامحكم الله سن ال ٥٠ سنة ليس بالكبير كان اختياركم لهذا السن غير موفق لم يسبق لي الحج من قبل وقبلت العمل بالسعودية من اجل الحج سامحكم الله
المليليح
ياطواقي ماجد عبدالله أهدافه بالرأس مع المنتخب ٣٣ هدف بالرأس فقط وأسطورة الغفله سامي سجل بكل أعضاء جسمه مع المنتخب ٢٤ هدف وجاي تقارن هههههههههه أهداف ماجد بالرأس فقط تسوي مسيرة سامي الكروية هههههههه

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