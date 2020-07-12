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داعية إسلامي يٌعري «أردوغان» بعد أزمة آيا صوفيا: «الأولى إغلاق بيوت الدعارة»

Time منذ 44 دقيقة
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داعية إسلامي يٌعري «أردوغان» بعد أزمة آيا صوفيا: «الأولى إغلاق بيوت الدعارة»

القاهرة (صدى):
قصف الداعية المصري خالد الجنديجبهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد مزايدته من خلال تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد في وقت يرخص فيه لبيوت الدعارة التي تٌدخل الملايين إلى خزانته.

وأكد " الجندي" على أنه لا بد أن تكون النية في إعادة متحف آيا صوفيا إلى مسجد خالصة لله، ليس أن تكون النية المتاجرة بالدين، حيث هنا يكون المسجد ضرارا، ويرخص بنائها أهل الأرض ولا يرخص لها من السماء، مستعينا بقوله تعالى في سورة التوبة: “وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ”.

وأضاف الجندي: "بما يخص ولاية الأمر يفعل ما يشاء ونحن كمسلمين نفرح بإقامة المساجد، وهذه المسائل لا تحتمل مزايدات رخيصة، والعبرة بتأليف القلوب وليست ببناء الطوب، والله لم يأذن لنا بالاعتداء على الغير من مساجد أو كنائس أو دور عبادة".

وتابع: "أيهما أولى بناء المساجد أم غلق بيوت الدعارة؟ الإخوان الذين يعششون هناك يتفاخرون بأن الدعارة تدخل إلى الدولة التركية كام مليون، وأولى أن يغلقوا المواخير التي فتحت أبواب النجاسة، ومن باب أولى غلق أبواب الفساد، والرسول ربى أمة وعلمها 13 سنة بدون وجود مسجد واحد.. المساجد أتت لتجاور المعابد وليس لتحل محلها".

ويحمل متحف آيا صوفيا عددًا من الرموز التي تعود للأقباط بجانب رموز وكتابات إسلامية، فيما اعتبر خبراء أن خطوة أردوغان المقصود من خلفها هو زيادة شعبيته واستفزاز اليونان.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
من ذا واردى يارب ياعظيم. اللهم عليك بخامنىي واذنابه نصر الشيطان والحوثي اللي عاثوا تدمير بالدول العربية هم وقردوغان البغيض. الله شل اياديهم وارجلهم واجعلهم حسيرين كسيرين بالدنيا واجعلهم بالآخرة مخلدين بالنار.
ali
وينهي ذي
المليليح
ياعزيزي الأهلي قبل ثلاث مواسم تقريبا اخذ من الطواقي ثلاث بطولات في موسم واحد الدوري وكأس الملك والسوبر عمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم والاهلي دق الهلال ١٢ صفر والاهلي دق الطواقي خمسة مرتين وجاي تقول احرم الأهلي ياخي ما احرم الأهلي من البطولات اما الهلال الا التحكيم حتى إعلام الهلال الكذاب يقول في المباراة انظلم الأهلي عمركم ما اخذتوا بطولة نزيهه من داخل الملعب
صالح شحاتة عفيفي العقبي
سامحكم الله سن ال ٥٠ سنة ليس بالكبير كان اختياركم لهذا السن غير موفق لم يسبق لي الحج من قبل وقبلت العمل بالسعودية من اجل الحج سامحكم الله
المليليح
ياطواقي ماجد عبدالله أهدافه بالرأس مع المنتخب ٣٣ هدف بالرأس فقط وأسطورة الغفله سامي سجل بكل أعضاء جسمه مع المنتخب ٢٤ هدف وجاي تقارن هههههههههه أهداف ماجد بالرأس فقط تسوي مسيرة سامي الكروية هههههههه

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