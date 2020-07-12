موعد إعلان الفائز بعرض تأجير ملعب جامعة الملك سعود

نواف السالم (صدى):
تستعد جامعة الملك سعود لإصدار قرارها النهائي حول منح ملعب الجامعة لإحدى الشركتين الهلال الاستثمارية أو الوسائل العربية، الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.
وتوصلت اللجنة المختصة بفحص العروض إلى قرارها الأخير؛ في حين تبقت الرتوش النهائية ليتم التأكد منها اليوم الأحد وغدًا الأثنين.
وهناك بند أخير سيتم الاطلاع عليه اليوم الحد من قبل اللجنة، وعلى ضوئها سيتحدد القرار.
وقدمت شركة الوسائل 23 مليونا للعام الواحد لمدة سبعة أعوام، وهذه العروض من دون الصيانة والكهرباء والماء، والتي ربما تصل إلى أكثر من ثمانية ملايين في العام الواحد.
ويتميز ملف الهلال بترتيب البنية التحتية للملعب وإيجاد فرص استثمار أكثر بدخول شركاء ثانويين يخدمون في الملعب.