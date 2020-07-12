برنامج العمل عن بعد يوفر 4 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن برنامج العمل عن بعد عن توفر 4 وظائف شاغرة للجنسين عن بعد وفقًا للتفاصيل الأتية:
الوظائف:
1 -مدخل بيانات.
2 -مسؤول مبيعات.
3 -كاتبة إدخال بيانات.
4 -مساعد خدمات لوجستية.
طريقة التسجيل للباحثين عن عمل:
1 -زيارة بوابة (العمل عن بعد).
2 -اضغط على أيقونة التسجيل (خيار من ثم الباحث عن عمل).
3 -أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
4 -عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذات
يذكر أن برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية؛ بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها.
وقال البرنامج إن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/07/2020م وينتهي عند الإكتفاء
بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم: من خلال الرابط هنا