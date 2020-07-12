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برنامج العمل عن بعد يوفر 4 وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ 59 دقيقة
Views 1516
برنامج العمل عن بعد يوفر 4 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن برنامج العمل عن بعد عن توفر 4 وظائف شاغرة للجنسين عن بعد وفقًا للتفاصيل الأتية:

الوظائف:

1 -مدخل بيانات.

2 -مسؤول مبيعات.

3 -كاتبة إدخال بيانات.

4 -مساعد خدمات لوجستية.

طريقة التسجيل للباحثين عن عمل:

1 -زيارة بوابة (العمل عن بعد).

2 -اضغط على أيقونة التسجيل (خيار من ثم الباحث عن عمل).

3 -أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.

4 -عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذات

يذكر أن برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية؛ بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها.

وقال البرنامج إن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 21/11/1441هـ الموافق 12/07/2020م وينتهي عند الإكتفاء

بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم: من خلال الرابط هنا

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أحدث التعليقات

ابوبدر
من ذا واردى يارب ياعظيم. اللهم عليك بخامنىي واذنابه نصر الشيطان والحوثي اللي عاثوا تدمير بالدول العربية هم وقردوغان البغيض. الله شل اياديهم وارجلهم واجعلهم حسيرين كسيرين بالدنيا واجعلهم بالآخرة مخلدين بالنار.
ali
وينهي ذي
المليليح
ياعزيزي الأهلي قبل ثلاث مواسم تقريبا اخذ من الطواقي ثلاث بطولات في موسم واحد الدوري وكأس الملك والسوبر عمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم والاهلي دق الهلال ١٢ صفر والاهلي دق الطواقي خمسة مرتين وجاي تقول احرم الأهلي ياخي ما احرم الأهلي من البطولات اما الهلال الا التحكيم حتى إعلام الهلال الكذاب يقول في المباراة انظلم الأهلي عمركم ما اخذتوا بطولة نزيهه من داخل الملعب
صالح شحاتة عفيفي العقبي
سامحكم الله سن ال ٥٠ سنة ليس بالكبير كان اختياركم لهذا السن غير موفق لم يسبق لي الحج من قبل وقبلت العمل بالسعودية من اجل الحج سامحكم الله
المليليح
ياطواقي ماجد عبدالله أهدافه بالرأس مع المنتخب ٣٣ هدف بالرأس فقط وأسطورة الغفله سامي سجل بكل أعضاء جسمه مع المنتخب ٢٤ هدف وجاي تقارن هههههههههه أهداف ماجد بالرأس فقط تسوي مسيرة سامي الكروية هههههههه

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