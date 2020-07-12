أهمية غطاء الردياتير في السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر غطاء الردياتير من القطع الهامة في منظومة تبريد محرك السيارة، حيث إنه ليس مجرد غطاء فقط للردياتير كما يعتقد كثير من قائدي السيارات، لكنه يعمل أيضًا كصمام ضغط لمنظومة التبريد ولا يسمح بدخول او خروج الهواء أو الماء.
ويؤدي ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة في السيارة إلى ارتفاع ضغط الردياتير، ويسبب ارتفاع درجة حرارة الماء لدرجة الغليان إلى تبخر الماء، مما يعرض الردياتير والمحرك للخطر، ولأن منظومة التبريد عبارة عن دائرة مغلقة، فإن دور غطاء الردياتير يبرز في هذه
ويسمح غطاء الردياتير والذي من ضمن مهامه العمل كصمام للضغط عند ارتفاع الضغط بصورة كبيرة السماح للماء والبخار الساخن المرور إلى علبة خاصة (القربة) وبالتالي يخفف الضغط في الردياتير، ويمنع إلحاق الضرر به أو بالمحرك.
وعندما تبرد السيارة عندما تتوقف مثلًا، فإن الضغط ينخفض مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى فتح صمام غطاء الردياتير، مما يتيح عودة المياه من القربة إلى الردياتير مرة أخرى.