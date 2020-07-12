مشهد مؤثر لأم النجمة الأمريكية المفقودة

واشنطن (صدى):
أظهرت صورة متداولة والدة نجمة سلسلة “غليي” الشهيرة، نايا ريفيرا، وهي تنهار وتركع على ضفاف بحيرة “بيرو”، حيث اختفت ابنتها قبل أيام.
ويذكر أن الممثلة والمغنية الأمريكية، نايا ريفيرا (33 عاما) وابنها خوسيه (4 أعوام) قد استأجرا قاربا وطافا به بحيرة “بيرو” في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأربعاء، قبل أن تفقد آثارهما.
وقال تلفزيون “إي بي سي 7” المحلي في لوس أنجلوس، إن الصور التقطت السبت، ويعتقد أنها تعود إلى يولاندا ريفيرا، والدة المغنية.
وركعت الأم على ركبتيها في الصورة وفردت ذراعيها، قبل أن تدخل في نوبة نحيب. ويعتقد أن الشخص الذي كان بجوارها هو شقيقة الممثلة الأميركية.
وجاء هذا الموقف المؤثر فيما قالت الشرطة إن احتمال العثور على الابنة حية “ضئيل جدا”وبعد أن استعاد توازنه في وقت لاحق، قال الطفل إنه شاهد والدته وهي “تختفي تحت الماء”.