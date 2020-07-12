تفتيش 3 آبار للعثور على رفات طفلة اختفت قبل 13 عامًا

لندن (صدى):
بدأت الجهات المختصة في البرتغال، بالبحث والتفتيش في ثلاث آبار مهجورة عن رفات الطفلة البريطانية مادلين ميكان، التي كانت قد اختفت قبل 13 عامًا.
وكانت مادلين، قد اختفت أثناء قضاء إجازتها مع والديها في البرتغال، ولم تتمكن الجهات من الوصول لأي معلومات عنها، فيما تدور الشكوك حول رجل ألماني مشتبه به.
ولم يعثر المحققين على أي دليل بشأن الطفلة، فيما عمليات التفتيش في منطقة معزولة على ساحل ألغرافي، وشارك فيها أكثر من عشرة محققين مختصين من خلال الاستعانة بأحزمة وحبال.
وتحوم شكوك المحققين، في أن يكون هذا المكان معروفا بشكل كبير لدى المشتبه به الألماني “كريستيان ب”، فيما أكد أحد المحققين أنه متأكد من فرضية وفاة الطفلة، ويرغب في إجراء تحقيق بشأن جريمة القتل المحتملة.