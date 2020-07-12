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تفتيش 3 آبار للعثور على رفات طفلة اختفت قبل 13 عامًا

Time منذ يوم
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تفتيش 3 آبار للعثور على رفات طفلة اختفت قبل 13 عامًا

لندن (صدى):
بدأت الجهات المختصة في البرتغال، بالبحث والتفتيش في ثلاث آبار مهجورة عن رفات الطفلة البريطانية مادلين ميكان، التي كانت قد اختفت قبل 13 عامًا.

وكانت مادلين، قد اختفت أثناء قضاء إجازتها مع والديها في البرتغال، ولم تتمكن الجهات من الوصول لأي معلومات عنها، فيما تدور الشكوك حول رجل ألماني مشتبه به.

ولم يعثر المحققين على أي دليل بشأن الطفلة، فيما عمليات التفتيش في منطقة معزولة على ساحل ألغرافي، وشارك فيها أكثر من عشرة محققين مختصين من خلال الاستعانة بأحزمة وحبال.

وتحوم شكوك المحققين، في أن يكون هذا المكان معروفا بشكل كبير لدى المشتبه به الألماني “كريستيان ب”، فيما أكد أحد المحققين أنه متأكد من فرضية وفاة الطفلة، ويرغب في إجراء تحقيق بشأن جريمة القتل المحتملة.

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله لا يو فقهم لهم شهر كل يوم يقولون ناقص عليك اوزاق وين المرور عنهم إلى يجبر نا علاالتامين
علي الغنيمي
لاتدعي على أخوك المسلم
بن علي ابو علي
الله يرحمه يا رب ويجعله شفيع لاهل يا رب المفروض يكون من الفم احسن
ebrahim
السبب يعود أنها قهرته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لازم المرأة تنتبه من تصرفاتها أمام زوجها لكي لا تظهر أمور لا تحمد عقباها
علي الغنيمي
حرام عليك تدعي على أخوك المسلم

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