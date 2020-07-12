تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
السليتي محترف الاتفاق يصل الدمام خلال ساعات
منذ ساعة
1477
ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن قرب وصول التونسي نعيم السليتي لاعب نادي الاتفاق إلى الدمام والانضمام لتدريبات فريقه.
وأكدت المصادر على أنه من المقرر وصول السليتي إلى الدمام والانضمام لتدريبات فريقه مساء اليوم.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابوبدر
من ذا واردى يارب ياعظيم. اللهم عليك بخامنىي واذنابه نصر الشيطان والحوثي اللي عاثوا تدمير بالدول العربية هم وقردوغان البغيض. الله شل اياديهم وارجلهم واجعلهم حسيرين كسيرين بالدنيا واجعلهم بالآخرة مخلدين بالنار.
ali
وينهي ذي
المليليح
ياعزيزي الأهلي قبل ثلاث مواسم تقريبا اخذ من الطواقي ثلاث بطولات في موسم واحد الدوري وكأس الملك والسوبر عمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم والاهلي دق الهلال ١٢ صفر والاهلي دق الطواقي خمسة مرتين وجاي تقول احرم الأهلي ياخي ما احرم الأهلي من البطولات اما الهلال الا التحكيم حتى إعلام الهلال الكذاب يقول في المباراة انظلم الأهلي عمركم ما اخذتوا بطولة نزيهه من داخل الملعب
صالح شحاتة عفيفي العقبي
سامحكم الله سن ال ٥٠ سنة ليس بالكبير كان اختياركم لهذا السن غير موفق لم يسبق لي الحج من قبل وقبلت العمل بالسعودية من اجل الحج سامحكم الله
المليليح
ياطواقي ماجد عبدالله أهدافه بالرأس مع المنتخب ٣٣ هدف بالرأس فقط وأسطورة الغفله سامي سجل بكل أعضاء جسمه مع المنتخب ٢٤ هدف وجاي تقارن هههههههههه أهداف ماجد بالرأس فقط تسوي مسيرة سامي الكروية هههههههه
أخر الأخبار
تركي آل الشيخ: مراكز الترفيه أصبحت جاهزة
منذ 4 دقائق
1141
إيران غارقة في المصائب بعد اندلاع حريق مروع في مجمع للبتروكيماويات
منذ 9 دقائق
1262
شاهد.. الملك سعود في لحظات حنونة ومرحة مع أطفال جمال عبدالناصر
منذ 15 دقيقة
1402
ترامب يكشف عن قدراته العقلية التي فاجأت الأطباء
منذ 21 دقيقة
1412
"الإذاعة والتليفزيون" توقف إعادة بث برنامج "أمنية خضراء"
منذ 26 دقيقة
2037
موعد إعلان الفائز بعرض تأجير ملعب جامعة الملك سعود
منذ 29 دقيقة
1553
شاهد.. نص قرار تعيين الملك سلمان أميرًا للرياض
منذ 37 دقيقة
1917
بالفيديو.. ماجد مطرب فواز يفتح النار على منتج فيلم نجد
منذ 37 دقيقة
1359
إصابات في انقلاب مركبة برابغ
منذ 40 دقيقة
1208
داعية إسلامي يٌعري «أردوغان» بعد أزمة آيا صوفيا: «الأولى إغلاق بيوت الدعارة»
منذ 43 دقيقة
1606